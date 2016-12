Reunire în efectiv redus la FC Farul

17:56:16 / 19 Ianuarie 2016

dreptate

Are dreptate f mare cel care a scris articolul de sus...ati adus la acest club de traditie.cel mai pervers machidon posibil din aceasta tara.cea mai mare jiigodie posibila.un mincinos si un imbarligator cum rar intalnesti pe acest pamant Are dreptate omul.,ce a facut acest indivit ptr fotbalul constantean?unde a fost .a incercat doar sa fure bani.sa strice atmosfera.sa imbarlige oamenii..a provocat doar certuri.scandaluri.si a incercat sub toate formele.sa dea afara oamenii. Sa certat cu gache la tulcea..si voi il aduceti la farul?sa certat cu gica mina.care a vrut sa-l bata..si voi il aduceti la faru? acesta persoana .este un cancer pe unde ajunge..distruge tot. are numai prostii in cap..este mincinosul nr 1..un machidon care nu merita o cana de apa. Nu are ce cauta la acest club..anul trecut a imbarligat jucatorii sa nu semneze cu farul.ca sint saraci.nu da salarii.sint declarati falimentari..nu plateste la timp...lucruri recunoscute si de el...iar voi il aduceti la faru? Ati inebunit complet.cu acest individ guliu..un nimeni in fotbalul constantean