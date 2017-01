Reunirea de la FC Farul, amânată pentru 19 ianuarie

Programată inițial pentru 12 ianuarie, reunirea lotului de la FC Farul Constanța, în vederea reluării pregătirilor pentru a doua parte a sezonului în Liga a II-a la fotbal, a fost amânată cu o săptămână. Astfel, jucătorii vor reveni la antrenamente abia la 19 ianuarie, până atunci conducerea clubului încercând să stabilească și componența conducerii tehnice. „Vrem ca la începutul pregătirilor să fim bine organizați și, din acest motiv, am decis să amânăm reunirea cu o săptămână. Unul dintre motive este desemnarea antrenorului pentru partea a doua a campionatului. În acest moment, avem mai multe variante, dar nimic nu este concret”, a explicat președintele grupării de pe litoral, Auraș Brașoveanu. În schimb, oficialii constănțeni au anunțat jucătorii la care s-a renunțat și care nu vor mai continua la FC Farul. „Vor pleca jucătorii mai în vârstă, care au corespondent pe posturile respective tineri fotbaliști constănțeni, iar aceasta este direcția pe care ne-am propus să o urmăm. Astfel, am decis să renunțăm la Straton, Miulescu, Ivănică, B. Dumitru și Arotăriței. În plus, mai sunt și jucătorii care au anunțat că vor să plece, printre care Enciu și Moroșanu. Vom discuta cu fiecare în parte și vom încerca să ajungem la un acord”, a adăugat Brașoveanu. FC Farul a încheiat prima parte a sezonului pe locul 10, cu 12 puncte, la nouă lungimi de locurile care asigură prezența în play-off.