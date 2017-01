Reuniune a talentelor cinematografiei mondiale la Sarajevo

A 13-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Sarajevo, care va polariza atenţia întregii regiuni în perioada 17 – 25 august, a pregătit cinefililor şi invitaţilor săi o selecţie de 175 de filme, grupate în 13 programe. Festivalul a devenit, cu fiecare ediţie, un complex exerciţiu mediatic, o dovadă de coabitare paşnică între comunităţi etnice şi profesionale, adeseori aflate într-o competiţie tensionată. Pentru organizarea acestui festival s-au reluat legături istorice între autorităţi locale şi naţionale, deseori reprezentate de formaţiuni naţionaliste, care, cu fiecare scrutin, îşi văd poziţia erodată, fără, însă, ca o schimbare decisivă să aibă loc. Nume importante ale cinematografiei mondiale şi-au dat aportul la configurarea popularităţii şi aurei de care Festivalul Internaţional de Film de la Sarajevo se bucură în prezent, fiind cadrul de prezentare a 16 premiere mondiale şi 12 internaţionale şi locul de întîlnire a 400 de profesionişti ai celei de-a şaptea arte şi 500 de jurnalişti, la care se adaugă 600 de invitaţi.

Nu numai statistica este reprezentativă pentru acest festival. Cele 13 programe propuse de selecţionerii Rada Sesic, Elma Tataragic sau Howard Feinstein, Philippe Bober sau Nicolas Schmerkin, fără a uita de popularele selecţii pentru copii şi adolescenţi, asigură o prezenţă constantă a publicului. Cozile la casele de bilete şi sălile pline sînt un alt semn distinctiv al festivalului. Un sistem tot mai complicat de acordare a biletelor şi proiecţiile speciale pentru presă şi publicul de rînd creează, în fiecare an, animozităţi, care se uită, însă, repede, odată ce întunericul lasă loc filmului. Locaţiile improvizate constituie un alt atu, cinematograful în aer liber Vatrogasac fiind unul dintre cele mai mari din sud-estul Europei. Acesta devine neîncăpător în fiecare seară, fiind, de altfel, gazda proiecţiilor de gală de inaugurare şi închidere a festivalului. După o absenţă de un an, filmului bosniac îi revine misiunea de a deschide festivalul; de această dată, onoarea îi este rezervată celui de-al doilea lung-metraj al regizorului Srdan Vuletic, intitulat „It\'s Hard to Be Nice”, selecţionat în competiţia dedicată producţiilor regionale.

Pînă la sfîrşitul acestui maraton cinematografic, la Sarajevo, se vor afla regizorii americani Alexander Payne şi Michael Moore, acesta din urmă pentru a închide festivalul cu documentarul „Sicko”, britanic Terry George şi german Sam Garbaski, maghiar Bela Tarr, bosniac Danis Tanovic, deţinătorul premiului Oscar pentru „No Men\'s Land”, cărora li se adaugă vedete în posturi inedite Juliette Binoche, ca lector în cadrul unui seminar dedicat tinerelor talente ale regiuni, Steve Buscemi ca regizor, scenarist şi interpret al filmului „Interview”, Jeremy Irons ca preşedinte al juriului competiţie regionale. Sub patronajul creatoarei de modă Agnes B, festivalul şi-a completat lista de invitaţi cu actriţa germană de origine română Alexandra Maria Lara si Miki Manojlovic, actorul preferat de Emir Kusturica în capodoperele sale. Şi la această ediţie, România este reprezentată de o delegaţie importantă, Cristian Mungiu, deţinătorul Palm d\'Or pentru „Patru luni, trei săptămîni şi două zile”, prezentat în cadrul unui program special, tinerii cineaşti Iulia Rugină şi Cătălin Leescu selecţionaţi în Talent Campus, prima ediţie a seminarului susţinut în mod regulat la Festivalul de Film de la Berlin, Adrian Sitaru, proaspăt laureat al Festivalului de Film de la Locarno sau Răzvan Rădulescu, care prezintă în cadrul Tîrgului de Scenarii proiectul său „Înainte de toate, Felicia” şi Napoleon Helmis şi Dana Ratiua cu scenariul intitulat „Nuntă în Basarabia”. Să se arunce zarurile!