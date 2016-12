Reuniune la Paris a coaliției internaționale antijihadiste

Strategia care urmează a fi adoptată în fața avansării grupării jihadiste Statul Islamic în Irak și în Siria va fi în tema centrală a unei reuniuni astăzi, la Paris, a reprezentanților țărilor coaliției internaționale conduse de SUA, ale cărei circa 4.000 de raiduri în 10 luni nu au reușit să-i oprească pe jihadiști. Reuniunea, în prezența premierului irakian Haider al-Abadi, a miniștrilor și a reprezentanților organizațiilor internaționale, are scopul — potrivit Ministerului Afacerilor Externe francez — să permită 'schimbarea strategiei coaliției', care constă în prezent în raiduri aeriene și formarea soldaților irakieni și a rebelilor moderați sirieni pentru a acționa la sol. Însă aceste acțiuni nu au putut împiedica înfrângerea armatei irakiene la Ramadi. Planurile irakiene pentru recucerirea acestui oraș, căzut sub controlul Statului Islamic, vor fi în atenția reuniunii de la Paris, a afirmat luni un responsabil american care a preferat anonimatul. 'Nu este vorba despre o reuniune de rutină. Venim pentru a discuta cu premierul Abadi despre planul său pentru a elibera Ramadi și provincia Al-Anbar', a declarat el pentru AFP. Primul ministru irakian urmează să explice membrilor coaliției ce anume intenționează să facă guvernul său pentru a recuceri provincia Al-Anbar și cum îi pot veni în ajutor partenerii internaționali. Irakienii speră să poată mobiliza triburile sunite pentru a recuceri provincia Al-Anbar, dar Bagdadul trebuie de asemenea să reia rapid controlul asupra milițiilor șiite care și-au asumat pentru moment esențialul luptelor pentru a opri înaintarea Statului Islamic. Acest rol al milițiilor șiite—susținute de Teheran — alarmează Washingtonul. 'Este foarte important ca toate forțele să fie puse sub comanda și controlul guvernului și premierului irakian. Acesta este unul dintre elementele fundamentale ale planului', a subliniat responsabilul american.