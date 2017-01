Reuşită organizatorică de excepţie

La capătul a patru zile de întreceri, Campionatele Naţionale de volei pe plajă rezervate cadetelor, cadeţilor, junioarelor şi juniorilor şi-au desemnat, joi seară, laureaţii. Eforturile însemnate ale organizatorilor pentru a duce la bun sfîrşit toate cele 232 de partide (!!!) au fost încununate de succes, iar la spectaculozitatea întîlnirilor au contribuit şi laureaţii ediţiei 2008, care au oferit un nivel ridicat de joc, îndeosebi în fazele superioare ale competiţiei. Performera “naţionalelor” poate fi considerată echipa Soleil CSS 5 Bucureşti, alcătuită din Ana Maria Armeanu şi Mădălina Voicu, care şi-a adjudecat titlul naţional al cadetelor şi s-a clasat pe locul secund în întrecerea junioarelor. De altfel, clubul Soleil şi-a confirmat supremaţia în competiţia feminină, titlul în proba junioarelor revenind Anei Maria Popa şi Victoriei Farcaş. “Mă bucur că am reuşit să redevin campionă naţională la volei pe plajă, după ce în urmă cu doi ani fusesem laureată la o altă categorie de vîrstă. Am reuşit să ne impunem în acest sezon destul de clar, însă fără colega Victoria Farcaş n-aş fi reuşit să redevin campioană”, a declarat Ana Maria Popa, care este născută la Medgidia. Sportivii bucureşteni au făcut legea şi în întrecerea masculină, unde CFR şi-a adjudecat ambele titluri naţionale. Cadeţii de la CFR 3 Bucureşti (Mihai Dumitru şi Alexandru Popescu) şi juniorii de la CSS CFR Pak Pak Bucureşti (Marian Bala şi Bogdan Mehedinţeanu) au devenit campioni naţionali în 2008, elevii antrenorului Ion Şoacă tranşînd clar confruntările din fazele superioare ale competiţiei. “Am început competiţia cu o înfrîngere, însă iată că din recalificări ne-am regăsit cadenţa şi am izbutit să devenim campioni”, a afirmat Marian Bala, care alături de Bogdan Mehedinţeanu şi-a adjudecat titlul juniorilor. “Ne bucurăm că am reuşit să ducem la bun sfîrşit aceste Campionate Naţionale. Un aport însemnat pentru realizarea acestui lucru l-a avut colectivul de la Aqua Magic, cel de la Polaris M Holding, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Volei, Eduard Martin, dar şi colectivul de arbitri împreună cu preşedintele de onoare al AJV, Sorin Popescu”, a declarat Serhan Cadîr, preşedintele Comisiei Naţionale de volei pe plajă din cadrul FRV.

