Revanșa PSG-ului... s-ar putea amâna!

Fotbalul-spectacol din UEFA Champions League revine în prim-plan odată cu primele partide din optimile de finală, programate astăzi și mâine. Derby-ul zilei este meciul de la Paris, unde campioana Franței găzduiește lidera din Premier League, într-o reeditare a disputei de anul trecut, din sferturile de finală, câștigată atunci de englezi. Francezii speră la revanșă, dar manșa tur nu se desfășoară în condiții prea bune pentru echipa lui Laurent Blanc, care a terminat meciul din campionat, de sâmbătă, cu trei accidentați - Cabaye, Aurier, Lucas! Ei se adaugă mai vechilor absenți - Marquinhos, Matuidi și Pastore, astfel că PSG va avea o misiune foarte dificilă, un egal părând a fi de aur pentru campioana Franței! Mai ales că echipa lui Mourinho nu are probleme de efectiv, Chelsea putând chiar spera să tranșeze calificarea din această seară. Al doilea meci de astăzi pare să aibă un învingător dinainte anunțat, campioana Germaniei revenind la forma din toamnă după un început de an mai modest. Chiar dacă joacă acasă, Shakhtar are dezavantajul că nu a disputat niciun meci oficial în acest an, iar terenul propriu este cel din Lvov, stadionul din Donețk fiind într-o zonă de război. Ucrainenii spera ca apetitul la goluri al lui Luiz Adriano (9 goluri înscrise în toamnă, în grupe) să continue și în 2015, dar și Bayern are un atac de temut, dovadă și cele 8 goluri administrate sâmbătă, în campionat, HSV-ului!

Astăzi, de la ora 21.45, se vor juca: PSG - Chelsea Londra (Digisport 2, Dolcesport 1); Shakhtar Donețk - Bayern Munchen (Digisport 1, Dolcesport 2)