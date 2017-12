Revanşa lui Bayern

Grupele A, B, C şi D din UEFA Champions League şi-au stabilit, marţi seară, toate echipele care vor evolua anul viitor în optimile de finală. Manchester United şi FC Basel, din grupa A, Paris Saint Germain şi Bayern Munchen, din grupa B, AS Roma şi Chelsea Londra, din grupa C, FC Barcelona şi Juventus Torino, din grupa D, vor juca în faza următoare a Ligii Campionilor la fotbal.

Iar cele patru formaţii care vor continua în 16-imile de finală din UEFA Europa League sunt CSKA Moscova, Celtic Glasgow, Atletico Madrid şi Sporting Lisabona.

Rezultatele meciurilor disputate marți seară - GRUPA A: Manchester United - CSKA Moscova 2-1 (R. Lukaku 64, Rashford 66 / Vitinho 45), Benfica Lisabona - FC Basel 0-2 (Elyounoussi 5, Oberlin 65). Clasament: 1. MANCHESTER UNITED 15p (golaveraj: 12-3), 2. BASEL 12p (11-5), 3. CSKA 9p (8-10), 4. Benfica 0p (1-14).

GRUPA B: Celtic Glasgow - Anderlecht Bruxelles 0-1 (Šimunović 62-autogol), Bayern Munchen - Paris Saint Germain 3-1 (Lewandowski 8, Tolisso 37, 69 / Mbappé 50). Clasament: 1. PSG 15p (25-4), 2. BAYERN 15p (13-6), 3. Celtic 3p (5-18), 4. Anderlecht 3p (2-17).

GRUPA C: AS Roma - Qarabag FK 1-0 (Perotti 53), Chelsea Londra - Atletico Madrid 1-1 (Savić 75-autogol / Saúl Ñíguez 56). Clasament: 1. ROMA 11p (9-6), 2. CHELSEA 11p (16-8), 3. Atletico 7p (5-4), 4. Qarabag 2p (2-14).

GRUPA D: Olympiacos Pireu - Juventus Torino 0-2 (Cuadrado 15, Bernardeschi 90), FC Barcelona - Sporting Lisabona 2-0 (Paco Alcácer 59, Mathieu 90+1-autogol). Clasament: 1. BARCELONA 14p (9-1), 2. JUVENTUS 11p (7-5), 3. Sporting 7p (8-9), 4. Olympiacos 1p (4-13).

MIERCURI SEARĂ SE DECID ULTIMELE CALIFICATE

Programul partidelor de miercuri seară, din ultima etapă a fazei grupelor Ligii Campionilor la fotbal - ora 21.45, GRUPA E: FC Liverpool - Spartak Moscova (în direct la Telekom Sport 2), NK Maribor - FC Sevilla. Clasament: 1. Liverpool 9p (golaveraj: 16-6), 2. Sevilla 8p (11-11), 3. Spartak 6p (9-6), 4. Maribor 2p (2-15).

GRUPA F: Șahtior Donețk - Manchester City (Telekom Sport 3), Feyenoord Rotterdam - SSC Napoli (Telekom Sport 4). Clasament: 1. MANCHESTER CITY 15p (13-3), 2. Șahtior 9p (7-8), 3. Napoli 6p (10-9), 4. Feyenoord 0p (3-13).

GRUPA G: FC Porto - AS Monaco, RB Leipzig - Beșiktaș Istanbul. Clasament: 1. BEŞIKTAŞ 11p (9-4), 2. Porto 7p (10-8), 3. Leipzig 7p (9-9), 4. Monaco 2p (4-11).

GRUPA H: Tottenham Hotspur - APOEL Nicosia, Real Madrid - Borussia Dortmund (Telekom Sport 1). Clasament: 1. TOTTENHAM 13p (12-4), 2. Real 10p (14-5), 3. Borussia 2p (5-10), 4. Nicosia 2p (2-14).

Citeşte şi

Primul gol primit de PSG, primul gol înscris de Anderlecht

Deţinătoarea trofeului merge în optimile UCL