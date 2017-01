Revelaţia Viitorul Fîntînele

Campionatul Judeţean de Fotbal a continuat cu etapa a patra, în care Unirea Topraisar a rămas singura formaţie cu patru victorii în tot atîtea meciuri. Marea învinsă a rundei este Voinţa Siminoc, care a pierdut pe terenul unei echipe aflate printre codaşe în sezonul trecut. Acum, Viitorul Fîntînele are trei victorii la activ în patru etape!

Iată rezultatele şi marcatorii etapei a patra - SERIA EST: Fulgerul Chirnogeni - Avîntul Comana 2-3 (Vişan 62, Dragomir 68 - Tarnă 2, A. Dejica 65, Curelaru 74); CFR Constanţa - AS Bărăganu 8-0 (Şişu 3, 4, C. Măgureanu 63, 68, 80, S. Voicu 70, Caracostea 81, Muca 86); Aurora II 23 August - Viitorul Cerchezu 6-1 (Brobonea 22, Borcănea 28, M. Gheorghe 36, Şerbănescu 37, Drumen 40, Dobre 89 - Boca 24); Voinţa Valu lui Traian - AS Independenţa 2-1; Unirea Topraisar - Viitorul Mereni 4-1; Viitorul II Cobadin - Sparta II Techirghiol 4-0 (P. Gîscă 15, Păcuraru 60, M. Gîscă 81, Buică 85); AS Ciocîrlia - Recolta Negru Vodă 1-1 (Asan 32 - Ciortan 55); Luceafărul Amzacea - CSM II Medgidia Valea Dacilor 2-1 (Speriuş 17, Saban 92 - Baubec 35). Clasament: 1. Topraisar 12p; 2. CFR 10p; 3. Comana 10p; 4. Viitorul II Cobadin 9p; 5. Valu lui Traian 9p; 6. Amzacea 9p; 7. Aurora II 23 August 7p; 8. Mereni 6p; 9. Sparta II Techirghiol 6p; 10. Ciocîrlia 5p; 11. Negru Vodă 4p; 12. Chirnogeni 3p; 13. Independenţa 1p; 14. Bărăganu 1p; 15. CSM II Medgidia Valea Dacilor 0p; 16. Cerchezu 0p.

SERIA NORD: CSS Medgidia - Gloria Seimeni 4-2 (Demirat 32, 34, 42, Doroiman 48 - I. Ilie 73, Al. Popa 89); Pescăruşul Gîrliciu - Dunaris Topalu 3-2 (Ovtan 2, V. Popa 57, 80 - Gh. Ion 23, G. Stan 77); Dunărea Ciobanu - Viitorul Tîrguşor 4-0 (R. Tudor 5, 82, Culea 38, 44); Ulmetum Pantelimon - Pescarul Ghindăreşti 4-0 (Cucu 11, 86, Pericică 20, 57); Sport Club Horia - Steaua Dorobanţu 3-0 (neprezentare); Sportul Tortomanu - Dacia Mircea Vodă 1-3 (Mîrţ 5 - V. Ciobanu 72, Sîrbu 82, I. Ion 87); Viitorul Fîntînele - Voinţa Siminoc 2-1 (Coniac 34, Ioniţă 59 - Zamă 73); Ştef Serv Seimeni - Viitorul Vulturu 8-1 (Buştenea 11, 36, 52, 53, 80, Şt. Florea 17, 28, Stoian 70 - S. Berdilă 46). Clasament: 1. Gîrliciu 10p; 2. Siminoc 9p; 3. Ciobanu 9p (3j); 4. Mircea Vodă 9p; 5. Fîntînele 9p; 6. Ştef Serv 6p; 7. Pantelimon 6p (2j); 8. Medgidia 6p (3j); 9. Tortomanu 6p; 10. Tîrguşor 6p (3j); 11. Horia 3p; 12. Ghindăreşti 3p; 13. Topalu 3p; 14. Gloria Seimeni 1p (3j); 15. Dorobanţu 0p; 16. Vulturu 0p.

SERIA SUD: Trophaeum Adamclisi - Inter Ion Corvin 4-0 (Orăscu 19, 57, I. Pavel 26, 85); Peştera Dobrogei Peştera - Sacidava Aliman 8-2 (David 17, 71, Vrabie 36, 41, Iridon 43, Gîlcă 47, Neda 58, Chiru 92 - Moraru 53, Purcărea 71); Marmura Deleni - Progresul Dobromir 1-0 (A. Dobre 8); Dunărea II Ostrov - Sport Prim Oltina 7-3 (Gh. Ilinca 28, 80, 84, M. Ilinca 30, 50, 63, Titile 56 - Ghergic 44, M. Ioniţă 74, 77). Clasament: 1. Peştera 10p; 2. Dunărea II Ostrov 9p; 3. Oltina 7p; 4. Aliman 6p; 5. Adamclisi 6p; 6. Deleni 6p; 7. Ion Corvin 3p; 8. Dobromir 0p.