Revelaţiile Cernavodă şi Agigea se înfruntă pe malul Dunării

10:14:00 / 23 Mai 2014

Alo contestatarii!!

Uita-te mai bine pe delegari . Meciul va fi arbitrat de un arbitru balbait , care teoretic nu avea ce cauta macar in delegari fiindca la Bucuresti a picat testul si anume Pericleanu. Aaa , dar lasa ca l-a luat la Constanta cu brio fiind tovaras bun cu Ciuchita si unul dintre " grevisti" , deci dupa parerea mea cred ca el va strica meciul . Nu este nu arbitru central . Atentie mare la acest meci , fiind cel mai "tare" din aceasta etapa. Oare el este cel mai bun arbitru la momentul actual , de este delegat la acest meci? Aaaa, am uitat ca este "frend" cu cel care face delegarile : Ciuchita . Bafta tuturor echipelor in aceasta etapa , cel mai bun sa invinga si fara incidente.