Revelaţiile lui Boc în privinţa Educaţiei pe şantierul centurii Clujului

Premierul României, Emil Boc, proaspăt autonumit în funcţia de ministru interimar al Educaţiei, a declarat, la sfîrşitul acestei săptămîni, că va demara procesul de ierarhizare a universităţilor din România. „În plan universitar, în primul rînd mă interesează demararea procedurii de diferenţiere şi ierarhizare a universităţilor din România. Adică trebuie să ştie fiecare cînd se duce la o universitate ce valoare are acea diplomă şi dacă merită să mergi la o universitate cu taxă, fără taxă, în funcţie de validitatea şi recunoaşterea acesteia pe plan naţional şi internaţional”, a declarat Boc, aflat într-o vizită pe şantierul centurii de ocolire est a municipiului Cluj-Napoca. Ceea ce primul ministru nu ştie, este că o ierarhizare conformă cu realitatea nu poate fi făcută decît după ce se va fi încheiat procesul de acreditare al tuturor instituţiilor de învăţămînt superior, ceea ce va mai dura. „Acreditarea instituţiilor este un proces care se desfăşoară pe programele deja acrediate sau în curs de acreditare. Abia după ce toate universităţile vor trece prin acest proces se va putea discuta despre o ierarhizare”, a declarat rectorul Universităţii „Ovidius” Constanţa, prof. univ. dr. Victor Ciupină. În al doilea rînd, ministrul interimar al Educaţiei doreşte să fie date sancţiuni pentru aplicarea abuzivă a autonomiei universitare, dînd exemplul Universităţii „Spiru Haret”. „Sancţiunile vor merge de la suspendarea rectorului pînă la suspendarea universităţii. Vreau să pregătesc acest cadru legal care să rămînă jalonat, pentru punerea lui în practică în folosul învăţămîntului, al elevilor, studenţilor şi părinţilor”, a mai spus Boc. Totodată, acesta a subliniat că ţine foarte mult să vadă pusă în practică prevederea eliminării criteriului vechimii pentru promovarea din învăţămîntul superior.

Şcoala şi „Şcoala după şcoală\" vor dura, cumulat, şase ore

De asemenea, premierul a declarat că va acorda o atenţie specială programului „Şcoala de după şcoală\", care va presupune ca elevul să rămînă la şcoală după terminarea orelor pentru a-şi pregăti temele pentru a doua zi. „Mă interesează programul „Şcoală după şcoală”. Nu se ştie nimic în minister de un asemenea program extrem de important pentru ceea ce însemnă educaţie, profesor, părinte şi societate. Ce vreau să spun prin asta? În cele 30 de ore maxim pe care le are un elev pe săptămînă, vom include ore pentru pregătirea temelor. Asta ce înseamnă? Că nu poţi să îl trimiţi pe copil la şcoală să stea cîte şase ore în fiecare zi, după aceea să îi pretinzi să mai lucreze 3 ore acasă să îşi pregătească temele sau 4 ore şi să mai pretinzi să facă şi activităţi extraşcolare, să mai aibă timp şi pentru familie şi eventual să se mai întîlnească şi cu prietenii. Am cerut deja să se facă o analiză, să se solicite datele şi să vedem evaluările pe fiecare componentă în parte, dar dacă nu începem de acum, nu o sa îl îndeplinim niciodată\", a explicat Boc. În prezent, elevii petrec la şcoală între 28 şi 34 de ore săptămînal, reducerea numărului de ore de predare fiind o prioritate şi pentru fostul ministru, Ecaterina Andronescu, care a redus numărul de ore la liceu la începutul acestui an şcolar. Deciza sa a fost blamată de grupurile direct implicate, respectiv profesorii de sport, informatică, limbi străine şi logică, unde s-au făcut reducerile. În privinţa programei şcolare, aceasta ar fi urmat să fie refăcută pînă anul viitor, prin proiecte pe fonduri structurale cîştigate deja de Ministerul Educaţiei. Programul „Şcoala de după şcoală\" este o soluţie pe care fostul ministrul Andronescu spunea că o va pune în aplicare încă din acest an şcolar. „Intenţionăm să-i ţinem mai mult pe elevi la şcoală, în programul after-school. Acum facem o evaluare şi încercăm să vedem, în şcolile care au spaţiu, cum putem să transformăm „Cornul şi laptele” în after-school. Să fie contribuţia guvernului, în aşa fel încît copiii să primească o masă caldă la prînz şi să beneficieze de supraveghere, atît în partea de efectuare a lecţiilor, cît şi în partea de activitate extracurriculară. În acest fel vom scăpa şi de practica meditaţiilor\", spunea, la începutul anului, Andronescu. Premierul Emil Boc are, de vineri, funcţia de ministru interimar al educaţiei, după ce Ecaterina Andronescu şi restul miniştrilor PSD au demisionat, joi, în semn de protest faţă de revocarea din funcţie a ministrului de Interne, Dan Nica.