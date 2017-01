Revelioanele prezidentului

Prezent, zilele trecute, în Piaţa Universităţii, prezidentul Băsescu a trecut în revistă revelioanele pe care le-a petrecut domnia sa în acest loc. Un moment de bilanţ mai mult decît sugestiv pentru perioada de adînci prefaceri pe care o traversăm în prezent. Pe fondul unor cunoscute melodii lăutăreşti şi şlagăre de Gigi Marga, domnul preşedinte a exprimat sentimentele sale de adîncă preţuire, reamintind contribuţia sa decisivă la dezvoltarea şi înfrumuseţarea zonei respective. În perioada cînd domnia sa era primar general al Capitalei, a montat un ceas care ne arată de cînd batem pasul pe loc şi a plantat flori... În materie de acţiuni revoluţionare, însă, revelionul, ca formă de luptă de clasă, se menţine în topul preferinţelor prezidentului căruia, ne amintim, îi place să agite şampania precum spiritele în politichie. De altfel, discursul politic al prezidentului s-a canalizat cu profunzime în această direcţie, esenţa revelioanelor din Piaţa Universităţii fiind dezbătută pe toate feţele. Desigur, nimeni nu se aştepta la un asemenea mesaj, în condiţiile în care liderii liberali, cu premierul în frunte, îşi pregătiseră temeinic ceafa şi turul pantalonilor pentru a încasa noi seturi de castane şi vîrtejuri dîmboviţene cu iz de lapte gros acrit. De regulă, după cum am sesizat, ca şi la ultimul referendum naţional, liberalii o zbughesc la auzul discursurilor imprevizibile ale prezidentului. Acum, în Piaţa Universităţii, nu am văzut picior de liberal pe covorul verde călcat în picioare de Miluţ, Constantinescu şi ai lor... În schimb, prezidentul, confundînd bordurile trotuarelor cu Prutul, a ignorat, de această dată, total clasa politică, punînd un accent deosebit pe rolul educativ al revelioanelor organizate în Piaţa Universităţii, confundată tot mai des de unii cu peluza unui stadion sau cu o bodegă! Trăim momente de adînci prefaceri democratice după stilul şi apucăturile unor politicieni. Bilanţul trimestrial făcut de prezident în faţa lozincarilor Puterii a fost neaşteptat de sărac. Sigur, nu sîntem de acord cu folosirea excesivă de către ţărănişti a fluierelor de vardist în momentele în care prezidentul se contopeşte cu ţambaliştii şi guristele de pe scenă. Scenele zgomotoase au generat confuzii în plan repertorial şi interpretativ. Cu toate că asistenţa pro prezidenţială se aştepta la un discurs politic sforăitor, întreaga mişcare electorală a şefului statului s-a centrat pe revelioane şi îndepărtarea gardurilor de fier dintre românii răsfiraţi în Piaţa Universităţii. A început campania electorală! Sînt politicieni care, în astfel de momente, mizează pe efectul hazliu al spiciurilor personale, cunoscut fiind faptul că românul este şugubăţ rău de tot! O să întîlnim destui politicieni care, deşi nu au nimic a spune, se amestecă prin mulţime, evocînd trăinicia obiceiurilor de iarnă la români. Asistăm, în această perioadă, la tot felul de festivaluri de care profită politicienii dornici să-şi facă singuri publicitate. Nu poţi să înghiţi un mic, nu poţi să bei o bere pînă nu simţi în coaste la înghesuială sula politicianului dornic de popularitate! Are sau nu are treabă cu adunarea respectivă, dumnealui îşi face apariţia în public ca să se vadă cît este de pămîntean şi de popular. Se mai întîmplă să o ia şi peste plisc, cum a fost cazul cu domnul Becali huiduit la scenă deschisă! În noua campanie electorală, politicienii vor apela la mersul pe jos, aglomeraţia din mijloacele de transport şi la vechiturile din parcul auto personal, cum procedează şi prezidentul...