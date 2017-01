Revelion de pomină în Piața Ovidiu

Dacă nu ați apucat să vă faceți rezervare pentru petrecerile de Revelion din localuri, dar nu vreți nici să stați acasă, mai aveți o variantă de a vă distra în noaptea de 31 decembrie - 1 ianuarie. În Piața Ovidiu va avea loc un mega-spectacol la cumpăna dintre ani. Cel puțin așa promit autoritățile locale, care au anunțat un spectacol grandios, cu multă muzică, jocuri de lasere și lumini, focuri de artificii și artiști consacrați. Este primul spectacol de o asemenea anvergură, din ultimii șapte ani, organizat în Constanța de Primărie. Totodată, este pentru prima dată când constănțenii vor avea ocazia să sărbătorească împreună trecerea în noul an de mai multe ori. Asta pentru că în apropierea scenei vor exista monitoare pe care vor fi transmise petrecerile de Revelion de pe toate meridianele, ceea ce va face spectacolul foarte interesant. Evenimentul va începe la ora 18.00, dar concertele propriu-zise vor debuta de la ora 22.00. Pe scenă vor urca MC Florian Ghimpu, Antonia, Guess Who, Maria Radu și Glance. Totul va culmina cu un concert al formației Vunk, ce va aprinde artificii pe cerul Constanței în momentul în care vom trece în noul an.

PE UNDE SE CIRCULĂ? Dacă vreți să ajungeți la petrecere, trebuie să țineți cont de anumite reguli. De la ora 18.00 până la ora 2.30, traficul va fi restricționat pe str. Ecaterina Varga, bd. Tomis, str. Vasile Alecsandri și str. Revoluţiei din 22 Decembrie 1989. Totodată, șoferii sunt rugați să nu staționeze pe străzile Vasile Canarache, Marcus Aurelius și Mircea cel Bătrân (din zona peninsulară până la intersecția cu bd. Ferdinand), pentru a facilita accesul echipajelor de intervenție în caz de urgență. Însă nu trebuie să vă faceți probleme, pentru că locuri de parcare sunt destule, cele mai multe fiind amenajate în zona Poarta 1 (Vraja Mării). În cazul în care nu aveți cum să veniți cu mașina personală, puteți să ajungeți la petrecere cu mijloacele de transport în comun. În noaptea de Revelion, autobuzele RATC vor circula din toate cartierele orașului până la Poarta 2 Port, cu o frecvență de 15 - 20 de minute.

FĂRĂ ALCOOL Nici în privința siguranței publice nu aveți de ce să vă faceți griji. Mai multe echipe de jandarmi, polițiști și polițiști locali vor patrula în zonă. Este important să știți că accesul cu băuturi alcoolice este interzis în zona în care se desfășoară evenimentul, pentru că legea nu permite acest lucru. De asemenea, nu aveți voie cu materiale pirotehnice sau incendiare. Dacă nu aveți timp să ajungeți la petrecere, o puteți urmări online la link-ul: http://www.youtube.com/watch?v=g8DsEXuqAty.