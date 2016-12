Revelion special pentru persoanele cu dizabilități

Puţini dintre noi conştientizează ce înseamnă cu adevărat să stai într-un scaun cu rotile şi, poate, şi mai puţini ar rezista psihic sub această povară. Sunt însă oameni care au fost nevoiţi să trăiască în scaune cu rotile. Mulţi dintre ei sunt membri ai Asociaţiei Judeţene Constanţa a Sportului pentru Persoanele cu Handicap (AJCSPH), persoane cu suflete mari, care reuşesc să se remarce prin realizarea unor lucruri demne doar de oamenii puternici. De Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, sediul Fundaţiei ARKA a găzduit, ieri, mai multe manifestări organizate de AJCSPH la care au participat zeci de persoane cu handicap, dar și copii ai Centrului de Plasament „Antonio”. Câțiva copii, pregătiți de un profesor din Medgidia care are o dizabilitate fizică și care dovedește în fiecare zi lumii că o astfel de problemă nu reprezintă un impediment în a trăi normal, le-au pregătit sărbătoriților câteva suprize muzicale. Cel care a pus bazele asociaţiei, Ion Gembăşanu, şi el, la rândul său, într-un scaun cu rotile şi model pentru toţi membrii AJCSPH, a premiat partenerii şi instituţiile care au ajutat la organizarea suitei de evenimente de peste an. Au fost premiaţi cu diplome directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Petre Dinică, directori din Primăria Constanţa şi voluntari ai organizaţiei.

O astfel de diplomă a primit și primarul Constanţei, Radu Mazăre, răsplătit astfel pentru susţinerea şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Mai întâi, primarul le-a urat celor prezenţi „La mulţi ani!”, de ziua lor. „Sunteți cei către care sunt cel mai aplecat, cei pentru care mă dau peste cap să rezolv orice problemă”, le-a spus Mazăre. Dar pentru că solicitări de ajutor nu au prea venit în acest an din partea persoanelor cu handicap, primarul i-a certat pe liderii organizațiilor care-i reprezintă pe cei cu dizabilități. „Știu că e ziua voastră și nu ar trebui să fac asta, dar o vorbă românească spune că un copil care nu plânge nu primește mâncare. Veniți să îmi spuneți orice proiect, orice problemă aveți și care poate fi rezolvată de mine și vă voi ajuta. Atunci când sprijin oameni care chiar au nevoie de ajutor și eu mă simt bine, știu că am făcut un bine în fața lui Dumnezeu”, a declarat Mazăre. Gembășanu s-a scuzat pentru că nu a apelat la Radu Mazăre atunci când a avut nevoie spunând că și primarul are multe probleme pe cap și nu a vrut să deranjeze. “Chiar dacă sunt persoane care mă hăituiesc, mai devreme sau mai târziu am găsit posibilitatea de a ajuta oamenii care chiar au nevoie”, a răspuns primarul.

Și pentru că șeful administrației constănțene a lansat acest apel, au apărut și problemele care ar trebui rezolvate. Ali Erdin a spus că îi va cere primarului să facă demersurile pentru înființarea unei plaje pentru persoane cu handicap: “Poate dacă va fi înființat un asemenea spațiu vor ajunge la mare și pesoane cu dizabilități din toată țara, care până acum au evitat să facă acest lucru tocmai pentru că nu existau locuri amenajate special pentru noi”. O solicitate care va prinde contur mai repede este aceea de a se organiza revelionul pentru persoanele cu dizabilități. “Nu am făcut niciodată revelionul altundeva în afară de acasă. Dacă s-ar putea organiza așa ceva pentru noi, cei care avem astfel de probleme, ar fi o mare bucurie”, i-a transmis Marian Iftimie primarului, solicitare care a primit răspuns favorabil. Potrivit lui Mazăre, Primăria va organiza o petrecere în noaptea dintre ani pentru persoanele cu handicap.