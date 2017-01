Revelionul, în România sau în străinătate?

Petrecerea unui Revelion în ţară are o serie de avantaje, printre care se numără costul mai mic al transportului, posibilitatea savurării unui meniu format din bucate tradiţionale, delicioase, ascultând colinde româneşti. În plus, agenţiile de turism speculează potenţialul acestei perioade şi propun oferte pentru toate categoriile de buget. Preţurile pentru petrecerea unui concediu în perioada Anului Nou variază între 31 euro şi 850 euro, de persoană, pentru un sejur de trei nopţi. Cel mai ieftin sejur de Revelion poate fi găsit în cadrul ofertei lansate de Pensiunea Maria, clasificată la două stele, din staţiunea Băile Olăneşti. Pensiunea are 11 camere, bucătărie şi terasă cu grătar şi percepe un tarif începând cu 31 euro, pentru un sejur de trei nopţi în perioada Revelionului. Tot în Băile Olăneşti, hotelierii solicită preţuri cuprinse între aprox. 65 euro, pentru cele clasificate la două şi trei stele şi puţin peste 280 euro, pentru hotelurile de patru stele.