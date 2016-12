Revelionul la Constanţa!

Anul Nou este marcat, la Constanţa, ca în mai toate marile oraşe, cu petreceri dintre cele mai speciale, care îi adună pe oameni să pună capăt unui an cu bune şi cu rele şi să intre cu bună dispoziţie în cel nou. Ca în fiecare an, în această perioadă, cam toate localurile şi cluburile au deja rezervate din timp locurile pentru petrecerea nopţii dintre ani, iar ofertele au fost pe măsură, chiar dacă 2011 nu a fost un an... roz din punct de vedere financiar. Preocupaţi de felul în care vor arăta în seara cu pricina, constănţenii se mai gândesc la un singur aspect, înainte de a se prezenta la petrecere, legat de felul în care se vor distra. Pentru această problemă, organizatorii petrecerilor de Anul Nou au pus la cale programe dintre cele mai atractive.

ATMOSFERĂ REGALĂ Ofertele cluburilor şi localurilor sunt cât se poate de atrăgătoare, acestea propunând-şi să-şi trateze oaspeţii regeşte, cu mâncăruri şi băuturi alese şi cu momente artistice surprinzător de spectaculoase. Spre deosebire de localurile şi cluburile din Bucureşti, unde fără măcar o sută de euro de persoană nu prea are rost plănuirea unei seri în oraş, în Constanţa, preţurile sunt mai rezonabile, între 150 şi 300 de lei, în localuri cu diverse specificuri.

2012 PRIN CLUBURI Aurelian Temişan va susţine un concert de excepţie în clubul Tribute Summer Residence din staţiunea Mamaia. Timp de mai bine de două ore, artistul va fi protagonistul unui recital live, iar în pauza dintre piese va oferi, prin intermediul unei tombole, o excursie la Paris şi premii de mii de euro.

Cluburile constănţene The Bank şi Bellagio şi-au ocupat locurile din timp pentru seara de Revelion. Conform P.R.-ului celor două localuri, Alis Tudosa, acestea pun la dispoziţie petrecăreţilor servicii de free-bar şi free-food, program de muzică şi animaţie, dar şi program special de dansuri populare, orientale şi de cabaret, culminând cu un impresionant spectacol de artificii la miezul nopţii. Preţul unui loc rezervat din timp în localurile menţionate este de 180 şi 200 de lei. Tot cu 200 de lei petrec Revelionul şi alţi constănţeni, care şi-au rezervat din timp locurile în restaurantul La Lăutari din oraş, acolo unde programul este de muzică lăutărească şi unde vor cânta live Prinţul şi Lale.

Clubul Fratelli le-a pregătit constănţenilor un Revelion în stil italian, cu mâncăruri şi băuturi fine şi cu atmosferă antrenată de DJ Luca şi DJ Lain Christoph, alături de Party Junction din Londra. Clubul Latin Fever a pregătit, de asemenea, o seară mai specială, fără... salsa, dar cu muzică pe toate gusturile, atmosfera fiind întreţinută de DJ Elf, iar Hafen Cafe îi lasă pe invitaţii serii dintre ani pe mâna lui DJ Guest.