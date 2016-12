Revelionul peste graniţă, mai ieftin decât în Valea Prahovei

Şi, dacă tot a venit sezonul de iarnă, cu siguranţă că mulţi români se întreabă încă ce vor face de Revelion. Sau dacă îl fac în ţară sau în afară… În ţară, în acest an, preţul pe care trebuie să-l plătească turiştii români pentru un pachet de revelion pe Valea Prahovei şi Poiana Braşov ajunge la multe hoteluri între 400 şi 1.000 de euro, mai scump decât în capitalele europene, inclusiv Paris sau Roma, unde 4-5 nopţi de cazare, cu zbor inclus, costă sub 600 de euro. Spre exemplu, hotelurile deţinute de George Copos la Poiana Braşov sunt printre cele mai scumpe de la munte. Tariful pentru un pachet de cinci nopţi la hotelul Sport, cu demipensiune, este de 968 de euro de persoană, potrivit ofertelor prezentate pe pagina de internet a Ana Hotels. Cu aceşti bani, un român îşi poate face revelionul, incluzând patru nopţi de cazare, mic dejun şi transport cu avionul în aproape oricare capitală din Europa, în Malta, în Egipt şi chiar în Dubai. Cinci nopţi de Revelion la hotel Bradul, deţinut tot de Copos în Poiana Braşov, costă de la 656 euro de persoană, iar un pachet similar la hotelul Poiana poate fi cumpărat cu minim 600 de euro. Hotelul Alpin din Poiana Braşov vinde pachetul de cinci nopţi de Revelion, care include mic dejun şi cine tematice, cu 719 euro de persoană, iar patru nopţi de cazare, plus mic dejun, la Piatra Mare din Poiana Braşov pot fi achiziţionate cu 2.520 de lei de persoană (560 de euro). Cei care vor să petreacă patru nopţi de cazare cu demipensiune la hotelurile Rina Vista şi Rina Tirol din Poiana Braşov trebuie să plătească 400 de euro, iar patru nopţi cu mic dejun la hotelul Orizont din Predeal costă 2.600 de lei (570 de euro). Un pachet similar la hotelul de patru stele Palace din Sinaia costă 1.900 de lei (420 de euro), iar la hotelul Sinaia din aceeaşi staţiune costă 1.645 de lei (365 euro).

TARIFELE “S-AU MENŢINUT SCUMPE”? Operatorii din turism spun că tarifele din staţiunile montane româneşti, în acest an, de revelion, \"s-au menţinut scumpe\", deşi există voci potrivit cărora tarifele au crescut cu până la 10%. În ceea ce priveşte destinaţiile ieftine, un revelion la Budapesta, incluzând transport cu autocarul şi patru nopţi de cazare cu mic dejun la un hotel de trei stele, costă 200 de euro, iar la Atena, tot cu autocarul, un pachet de şapte nopţi costă în jur de 300 de euro. Preţurile sunt mari din cauza cererii, pentru că sunt foarte mulţi români cu bani care fie nu au timp să plece din ţară de revelion, fie vor să fie văzuţi în staţiunile autohtone. Din cauza acestor tarife mari, străinii nu ajung de revelion în România.

STRĂINĂTATEA, MAI IEFTINĂ DECÂT POIANA BRAŞOV Preţurile pentru ofertele din străinătate au scăzut uşor în acest an. Un revelion în Cipru (cinci nopţi de cazare la hotel de patru stele, demipensiune, transport cu avionul şi transferuri) poate fi cumpărat cu 280 de euro, iar într-o staţiune de ski din Austria un pachet de şapte nopţi, incluzând şi skipass, costă sub 400 de euro, cu avionul inclus. Patru nopţi la Istanbul, cu avion inclus, costă 350 de euro, iar un pachet similar la Praga sau Roma poate fi găsit cu 400 de euro. În Malta, un pachet de şase nopţi de cazare, cu avion inclus, costă de la 359 de euro, la trei stele cu demipensiune până la 660 de euro la un hotel de cinci stele, cu mic dejun. Un sejur de 4-5 noţi de cazare la patru stele în Madrid sau Barcelona costă de Revelion sub 500 de euro, iar preţul la un hotel de trei stele la Paris, cu avion inclus, mic dejun şi croazieră pe Sena este mai mic de 550 de euro. Şase nopţi de cazare (cu avion inclus) la un hotel de patru stele la Lisabona pot fi cumpărate cu 600 de euro, iar cei care vor să-şi petreacă noaptea dintre ani la Tel Aviv trebuie să plătească pe un pachet în jur de 700 de euro. Cei care vor să treacă în noul an într-o staţiune de ski din Turcia pot cumpăra un pachet de o săptămână, cu zbor inclus, cu 600-800 de euro, iar pentru Dubai, un pachet similar poate fi achiziţionat cu acelaşi preţ. Cei cu mai mulţi bani pot alege Hong-Kong sau Thailanda, unde un pachet de o săptămână costă 1.200 de euro, Africa de Sud (1.700 de euro) sau Republica Dominicană (2.000 de euro pentru nouă nopţi de cazare). Preţul unui pachet de o săptămână în Kenya, cu o cursă charter, porneşte de la 1.000 de euro de persoană.