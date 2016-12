Revenire importantă la Săgeata

Intrată într-un proces de schimbare atât la nivelul conducerii administrative şi a celei tehnice, dar şi în privinţa lotului de jucători, Săgeata Năvodari s-a despărţit ieri de doi jucători. Astfel, oficialii grupării de pe litoral au reuşit să le rezilieze contractele fundaşului Liviu Rusu şi mijlocaşului Bogdan Oprea.

„Vom încheia colaborarea şi cu alţi jucători, dar pentru moment suntem încă în discuţii. Până la sfârşitul acestei săptămâni vor veni la Năvodari mai mulţi jucători, pentru că vrem să completăm lotul înainte de plecarea în cantonamentul de la Buşteni”, a spus managerul general de la Săgeata, Mihai Terzi. Cea mai importantă “achiziţie” o reprezintă revenirea la antrenamente a căpitanului Florin Popa, absent în partea a doua a turului Ligii a II-a din cauza unei hepatite. „A fost o perioadă dificilă, în care nu am avut voie să fac nimic. De aceea i se spune şi boala boierilor, pentru că trebuie să stai în pat şi să nu faci efort. Acum mă pot antrena normal şi abia aştept meciurile oficiale. Nu a fost un şoc anunţarea obiectivului după venirea noilor investitori, pentru că ne propusesem promovarea încă din vară. Este realizabil, dacă va exista sprijinul financiar necesar. Am terminat prima parte a campionatului pe locul 6, dar putem recupera diferenţa de patru puncte faţă de poziţia secundă. Lupta se va da cu echipele din primele şase locuri, dar am înţeles că liderul Sportul Studenţesc are ceva probleme cu banii”, a spus Florin Popa.