Revenire istorică pentru „Stejari” în meciul cu Canada

Prima victorie a echipei naționale de rugby a României la Cupa Mondială 2015, cea obținută cu scorul de 17-15 în fața Canadei, marți seară, reprezintă cea mai importantă revenire din istoria competiției! La pauză a fost 8-0 pentru „Arțari”, care în minutul 44 conduceau cu 15-0, prin punctele reușite de Van Der Merwe, Hassler (câte un eseu fiecare), McRorie (lovitură de pedeapsă) şi Hirayama (transformare). „Stejarii” nu au cedat niciun moment și până în minutul 77 au înscris 17 puncte, prin Macovei (două eseuri) și Vlaicu (două transformări, o lovitură de pedeapsă). Au evoluat pentru România (antrenor Lynn Howells): Fercu - Lemnaru, Kinikinilau, Vlaicu, Botezatu - Wiringi (52 Gal), Surugiu (23 Calafeteanu) - Lucaci (77 Carpo), Macovei, V. Ursache - Van Heerden, Popîrlan - P. Ion (46 A. Ursache), Turașvili (66 Rădoi), M. Lazăr (75 Țăruș). În clasamentul Grupei D conduc Irlanda și Franța, cu câte 14 puncte (ambele sunt deja calificate în sferturi), urmate de Italia 5p, România 4p și Canada 2p. Ultimele două meciuri din grupă sunt Italia - România și Franța - Irlanda, ambele programate duminică. Dacă va câştiga partida cu Italia, România se va califica direct la Cupa Mondială din 2019. Într-un alt meci disputat marți seară, reprezentativa Insulelor Fiji a învins naţionala Uruguayului cu scorul de 47-15 (26-10), în cadrul Grupei A. Învingătorii au reuşit şapte eseuri şi au primit un punct bonus ofensiv.

PROTAGONIȘTI PE FACEBOOK

De altfel, performanța tricolorilor a fost imediat remarcată, jucătorii noștri fiind protagoniştii paginii oficiale de Facebook a Cupei Mondiale de rugby! Fotografia de copertă a paginii prezintă o imagine de grup a naţionalei României, după succesul de marţi. Performanţa căpitanului Mihai Macovei, cu 42 de placaje în trei meciuri, cele mai multe până în prezent, este ilustrată cu o fotografie trucată, în care rugbystul român plachează un dinozaur. „Credem că Macovei poate să placheze aproape orice”, este mesajul care însoţeşte poza. De asemenea, o înregistrare video cu Florin Surugiu, având lacrimi în ochi după meciul de marţi, este prezentă pe pagina amintită, care are aproximativ 3,7 milioane de fani.

SELECȚIONERUL HOWELLS A FOST ENTUZIASMAT DE REVENIRE

„Mă bucur că am reuşit această victorie şi mai ales că am reuşit să revenim atât de bine în joc. Ceea ce a fost dezamăgitor pentru mine a fost că am jucat atât de slab în prima repriză. Ştiam ce avem de făcut în faţa Canadei, aveam un plan de joc, pe care trebuia să îl respectăm. Ştiam că vom avea şansa să ne facem jocul în ultimele 20 de minute, nu am renunţat nicio clipă la ideea că vom putea învinge. Aşteptam doar o oportunitate ca ei să ne lase să ne facem jocul şi, când aceasta a venit, era clar că vom reuşi să marcăm. Este o victorie importantă pentru că ne ajută să mergem la meciul cu Italia cu un moral bun. Avem doar patru zile până la meci, pe care trebuie să îl pregătim cât mai bine. Am spus că pentru noi partida cu Italia va fi ca o finală, pentru că miza este prezenţa directă la următoarea Cupă Mondială, iar în rugby totul este posibil. Jucătorii trebuie să înţeleagă că e un meci împotriva unei echipe din primul eşalon valoric şi să îi acorde atenţia cuvenită”, a declarat Lynn Howells, selecţionerul echipei naţionale a României, Lynn Howells.

„Ne bucurăm de aceşti suporteri care au venit în tribune şi vrem să le mulţumim şi să le dedicăm lor victoria, pentru că ne-au încurajat până la final şi au fost alături de noi. Dorim să îi mulţumim şi lui Marius Tincu (n.r. - antrenor al pachetului de înaintare al României), care trece prin momente grele în familie, dar a ales să rămână alături de noi, şi vrem să îi dedicăm şi lui victoria. Toţi băieţii au jucat cu gândul la el”, a precizat căpitanul naţionalei, Mihai Macovei. „Am făcut câteva lucruri naive în ultimele 30 de minute. România doar a ţinut mingea şi a pus presiune pe noi. Cred că am jucat un rugby bun în prima repriză. Am avut un eseu după pauză, apoi roţile ni s-au oprit. Nu suntem suficient de buni în finalul meciurilor”, a afirmat antrenorul echipei Canadei, tehnicianul neo-zeelandez Kieran Crowley.

MACOVEI, LIDERUL PLACAJELOR!

După meciul cu Canada, căpitanul echipei României, Mihai Macovei, a devenit lider la capitolul placaje în Cupa Mondială 2015. El a executat 41 de placaje în cele trei partide ale României la CM 2014, cu Franța, Irlanda și Canada, cu unul mai mult decât georgianul Mamuka Gorgodze și cu două în plus decât canadianul Jamie Cudmore. Al patrulea în această ierarhie este uruguayanul Santiago Vilaseca (38), iar pe locul 5 se află alt român, Viorel Lucaci, tot cu 38 de placaje. În ierarhia all-time a Cupei Mondiale, lider la placaje este neozeelandezul Richie McCaw, cu 193 în total, urmat de sud-africanul Schalk Burger 167, francezul Thierry Dusautoir 157 și românul Ovidiu Tonița 132.

