Revenire spectaculoasă pe scenă pentru Britney Spears

Primul concert după cinci ani al lui Britney Spears a avut loc, marţi seară, la New Orleans, în statul său natal Louisiana. Reprezentaţia a deschis turneul The Circus Starring Britney Spears, dar, din păcate, nu au fost vîndute toate cele 19.000 de bilete. Cîntăreaţa de 27 de ani nu a părut însă afectată şi a făcut tot posibilul ca revenirea sa pe scenă să fie cît mai bine primită de admiratori şi criticii de muzică. A coborît pe scenă într-un cadru făcut din cercuri şi prins cu cabluri, pe acordurile piesei ”Circus”. Îmbrăcată în prezentator de circ, interpreta a pocnit din bici înainte să cînte. A urmat piesa ”Piece Of Me”, pentru care Britney Spears a rămas în nişte pantalonaşi scurţi şi un sutien acoperit cu cristale Swarovski şi a dansat provocator la bară. Vedeta a trecut apoi la cîntecul ”Radar”, unduindu-se pe scenă într-un costum mulat, transparent, cu paiete, cu două petice care îi acopereau sfîrcurile. Britney Spears a mai oferit un moment fierbinte cînd, în timpul unui cîntec, i-a oferit un dans unui clovn şi s-a prefăcut că îşi mîngîie dansatorii. Cîntăreaţa chiar a fost făcută să dispară de un magician, în timpul melodiei ”Hot As Ice”. A încheiat concertul cu un spectacol pirotehnic pentru piesa ”Womanizer”.

Show-ul a reuşit să încînte publicul, dar criticii, mai vigilenţi, au observat că Britney Spears a făcut playback în timpul unor momente de dans mai dinamice. Admiratorii săi au apreciat forma fizică în care se află idolul lor şi nu au părut deranjaţi de momentele de playback. Probabil că Britney îşi dozează efortul, pentru că turneul său american include 32 de spectacole în tot atîtea oraşe şi metropole de peste Ocean.