Revenire spectaculoasă pentru Beyonce

Cântăreaţa americană Beyonce a impresionat publicul la primul său concert după naşterea fetiţei sale, pe nume Blue Ivy Carter. Beyonce a apărut pe scenă la Revel Ovation Hall din Atlantic City. Cântăreaţa a arătat o formă fizică deosebită şi a alternat piesele recente, precum ”Halo”, cu cele mai vechi, din perioada în care era membră a grupului Destiny\'s Child, precum ”Jumpin\' Jumpin”. Cântăreaţa a mărturisit secretul ei publicului prezent: ”Voi toţi nu aveţi idee cât de mult am lucrat. Am slăbit 27 de kilograme. Am alergat pe bandă, am mâncat salată verde! Trebuie să vă spun, mă simt bine să fiu din nou acasă, pe scenă”. După concert, soţul său, Jay-Z, a postat un mesaj pe Twitter prin care a lăudat prestaţia soţiei sale: ”Beyonce este cea mai bună interpretă din lume”.