Revenire spectaculoasă pentru Şunda

Cu un antrenor nou, Aurel Şunda, instalat cu doar o zi înaintea derby-ului cu Farul, Săgeata Năvodari a fost la un pas de o victorie istorică la Constanţa. Năvodărenii au ratat însă cele trei puncte după ce au primit gol în prelungirile partidei şi au ieşit de pe podiumul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal.

„Chiar a fost un derby, dacă ţinem cont de felul în care s-au desfăşurat meciurile dintre Săgeata şi Farul în ultimii ani. Cele două echipe au făcut un joc bun, peste nivelul Ligii a II-a, iar rezultatul mi se pare echitabil. Pentru noi, este totuşi frustrant că am luat gol în prelungiri, însă ne-am relaxat după eliminarea lui Niţescu şi am pierdut două puncte. Echipa a arătat însă potenţa, iar băieţii au arătat că se pregătesc bine prin jocurile oficiale şi suplinesc tehnico-tactic lipsii pregătirii din iarnă”, a spus Şunda. Tehnicianul a dezvăluit şi de ce a acceptat să revină la Năvodari, după ce a activat timp de o jumătate de sezon la FC Hunedoara, în Liga a III-a. „Ambiţia de a fi la un nivel superior m-a determinat să accept propunerea de a reveni la Săgeata, chiar dacă sunt un pic supărat că nu am câştigat barajul de promovare din sezonul trecut, disputat în condiţii speciale, pentru că mi-a lipsit o jumătate de echipă. În plus, am pus şi eu umărul la formarea acestei echipe. Nu ştiu dacă Seria 1 este mai slabă decât sezonul trecut, dar în aceeaşi perioadă, Ceahlăul avea +21 la adevăr, Chiajna +16, iar Săgeata +13, ceea ce spune mult. În acest sezon, cu +7 te baţi la promovare”, a adăugat Şunda. Tehnicianul va redebuta în faţa propriilor suporteri mâine, de la ora 17.00, când Săgeata va primi vizita celor de la Dinamo II Bucureşti, în etapa a 23-a a Ligii a II-a.