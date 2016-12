Reveniri de marcă la HCM Constanța

18:35:41 / 04 Septembrie 2014

Sadoveac

In sprijinul celor spuse mai sus, merita mentionat faptul ca, conform unui site specializat in informatii din handbal, Sadoveac inca NU s-a hotarat la ce echipa va activa, singura certitudine fiind ca a decis sa paraseasca HCM. Declaratia sa este, (cum altfel?) eleganta: "Am simțit că pentru mine e mai bună o schimbare. Am petrecut șase ani la Constanța în care am câștigat tot ce se putea, vreau să le mulțumesc tuturor celor din club, pentru mine sunt ca o familie." Deci sa ne lamurim: omul sta la club cu multe salarii neplatite, se antreneaza, chiar in conditii foarte precare, cu seriozitatea care-l caracterizeaza, impecabil, ramane "pe baricade" pana in ultima clipa si, cand clubul se salveaza si ajunge la o oarecare stabilitate, pleaca. Pentru moment, nu la o echipa anume, ci pur si simplu pleaca de la HCM. Dupa parerea mea, plecarea lui spune enorm.