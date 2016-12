Vasile Blaga, Elena Udrea şi Monica Macovei mai au o săptămână de campanie internă, pe care o folosesc din plin pentru a merge la fiecare organizaţie din ţară pentru a-i determina pe membrii PDL să le dea votul. Vasile Blaga a fost ieri prezent la Giurgiu şi Piteşti. La Giurgiu, Blaga a declarat că luptă pentru un PDL al soluţiilor care să se bazeze pe oamenii din teritoriu, nu doar să-i coordoneze. „Deşi am guvernat într-o perioadă grea şi am plătit, după părerea mea, am pierdut prea aspru. Noi trebuie să ne reorganizăm, să câştigăm alegerile generale oricând vor fi ele, de aceea am şi depus această moţiune. Nu mai suntem la putere şi avem timp să reconstruim acest partid de la firul ierbii, un partid care în 2014 să confirme că este cel mai puternic”, a declarat Vasile Blaga. El a mai spus că, dacă va fi ales pe 23 martie preşedinte al PDL şi va fi nominalizat drept candidat la Preşedinţia României, atunci va renunţa la şefia PDL. Blaga a adăugat că nu vede pe nimeni din PDL posibil candidat la Preşedinţia României în 2014, nici măcar pe fostul preşedinte al PDL Emil Boc. După vizita de duminică de la Constanţa, ieri, Elena Udrea a mers la Piteşti să-i convingă pe pedeliştii de acolo să o voteze pe 23 martie. Udrea a declarat că este o garanţie mai mare a unităţii PDL decât Vasile Blaga. „Există, într-adevăr, foarte multe probleme cu organizarea Convenţiei. De la oameni excluşi din partid sau ameninţaţi cu excluderea pentru că şi-au declarat susţinerea pentru mine, până la controlul pe care încearcă să îl exercite preşedinţii de organizaţii judeţene apropiaţi de Vasile Blaga asupra listelor de delegaţi la Convenţie. Când ai 24 de preşedinţi interimari, toţi numiţi de conducerea actuală a partidului, este clar că unii dintre aceştia vor încerca să aranjeze lucrurile într-un anumit fel. Situaţia nu se va rezolva însă prin retragerea mea, ci prin renunţarea la presiuni şi abuzuri”, a declarat Elena Udrea.