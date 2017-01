„Revin în România pentru că îmi place publicul”

DJ-ul german Paul Van Dyk va reveni în România, pe data de 10 octombrie, pentru a susţine un show care va avea loc la Arenele Romane din capitală. Show-ul celebrului DJ va fi organizat de „The Mission”. Unul dintre motivele pentru care celebrul DJ revine atît de des în România este chiar… publicul de pe plaiurile mioritice. „De cîte ori am fost în România a fost foarte bine, mi-a plăcut şi m-am simţit bine. Am avut mereu parte de un public cu care am interacţionat, care a fost receptiv. Din acest motiv revin, cred că este a treia sau a patra oară cînd mixez în România, aşa că asta spune destule”, a declarat Paul Van Dyk.

Biletele pentru spectacolul pe care Paul Van Dyk îl va susţine în România pot fi achiziţionate în avans, la preţul de 35 de lei, de pe site-ul www.bilete.ro. Tot de pe site-ul bilete.ro, fanii DJ-ului pot comanda şi cel mai recent album Paul Van Dyk – „In Between”, la preţul promoţional de 29.9 de lei.

Anul trecut, Paul Van Dyk a fost desemnat, pentru a doua oară consecutiv, cel mai bun DJ, de către revista de specialitate DJ Mag. Paul Van Dyk, pe numele său adevărat Matthias Paul, s-a poziţionat pe scena muzicală ca unul dintre cei mai influenţi reprezentanţi ai muzicii trance. În ultimii zece ani, el s-a făcut cunoscut nu doar ca DJ, ci şi ca producător, iar albumul său „Reflections” a fost nominalizat la un premiu Grammy, la categoria „Best Electronic Album”.