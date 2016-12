Revin restricțiile pe podul de la Agigea!

12:07:52 / 12 Decembrie 2014

restrictii?!

Din moment ce nu a fost dat in folosinta noul pod (inca se lucreaza in zona portuara pentru "descarcarea " soselei de legatura cu podul), aceasta masura nu va face decat sa ingreuneze circulatia - mai ales dimineata,cu navetisti si elevi catre scoli - dar si faptul ca sunt inca luni de iarna in care vremea e imprevizibila.Din pacate,o decizie cel butin bizara,avand in vedere ca se declarase anterior ca pana pe 15 martie 2015,cu exceptia celei de viteza, nu vor mai fi alte restrictii!