Revine canicula? Vezi ce spun meteorologii!

Se anunță vreme frumoasă pentru următoarele 3 zile în Dobrogea, cu temperaturi în creștere. Astfel, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, joi, 21 iulie, va fi vreme parțial însorită, cu maxime între 26 și 29 de grade Celsius și minime între 15 și 21 de grade C. De vineri, 22 iulie, vremea va cunoaște o ușoară încălzire, cu maxime care vor urca până la 31 de grade Celsius, iar minimele vor fi între 17 și 21 de grade Celsius. Sâmbătă, 23 iulie, soarele va fi sus pe cer. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 33 de grade C, iar cele minime între 18 și 22 de grade C.