Reviriment spectaculos la FC Farul

Ca şi retrogradată în urmă cu două runde, după o primă parte a returului Ligii a II-a extrem de slabă, FC Farul Constanţa a revenit spectaculos şi a intrat din nou în cărţi pentru a se menţine în eşalonul secund. Constănţenii au obţinut două succese consecutive şi, chiar dacă ocupă în continuare ultimul loc în clasamentul Seriei 1, se află la doar trei puncte de locul 8. Mai mult, elevii lui Ion Răuţă au şansa de a ieşi din zona locurilor retrogradabile, dacă vor învinge sâmbătă, de la ora 11.00, în etapa a 26-a, pe teren propriu, pe Chindia Tîrgovişte, una dintre contracandidatele în lupta pentru evitarea retrogradării.

„Dacă am fi pierdut la Buftea, totul s-ar fi încheiat. Cele trei puncte ne ţin în viaţă, dar nu am realizat încă nimic. Avem un program greu în finalul sezonului, dar ne concentrăm pe primul joc, cu Chindia Tîrgovişte. Nu avem altă variantă decât victoria. Principala mea grijă este refacerea jucătorilor, pentru că este al treilea meci pe care îl jucăm într-o săptămână”, a spus antrenorul Ion Răuţă. Revirimentul constănţenilor se leagă şi de revenirea spectaculoasă a golgeterului ultimelor două sezoane din liga secundă, Sorin Chiţu. Atacantul în vârstă de 31 de ani a marcat de cinci ori în ultimele două etape şi a ajuns la cota 10 în acest sezon. „Chiţu şi-a revenit, dar trebuie să înţeleagă că rolul lui este să stea în faţa porţii, iar coechipierii lui să-i ofere mingii utile, nu să coboare la mijlocul terenului sau să se ducă în benzile laterale. Mai avem de lucru, dar s-a văzut şi la Buftea, că, după ce băieţii au înţeles jocul adversarilor, am pus stăpânire pe meci”, a adăugat Răuţă. Întâlnirea cu Chindia Tîrgovişte va fi ultima împotriva unei alte formaţii din zona fierbinte a clasamentului în acest sezon, pe finalul campionatului constănţenii urmând să întâlnească trei echipe fără griji, Unirea Slobozia, CF Brăila şi Săgeata Năvodari.

Ieri, suporterii Farului au organizat un nou miting, încercând să atragă atenţia asupra situaţiei în care se află clubul de pe litoral. Reuniţi de Asociaţia Suporterilor “Farul Constanţa” sub sloganul “Împreună salvăm Farul”, fanii constănţeni s-au adunat în faţa tribunei oficiale a stadionului din strada Primăverii, după care s-au deplasat la Prefectură.