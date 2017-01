Revistă a Universității „Ovidius”, cu factor de impact în creștere

„Analele Științifice“ ale Universității „Ovidius” din Constanța (UOC), seria Matematică, singura revistă ISI (The Institute for Scientific Information) a universității, are noul factor de impact în 2013 egal cu 0,23, față de 0,221, cel din 2012. Factorul de impact al revistei este în creștere în ultimii trei ani și este cu mult mai mare decât factorul de impact corespunzător altor reviste similare editate de universități de stat sau centre/institute de cercetare de prestigiu din țară. Acest factor de impact, calculat de Thomson Reuters, are o însemnătate deosebită pentru cercetarea desfășurată în cadrul UOC, fiind un puternic indicator al calității cercetării într-o instituție de învățământ superior. Cadrele didactice care se ocupă de apariția acestei reviste sunt: Cristina Flaut - editor-șef, Diana Savin și Dragoș Sburlan - editor manageri, George Cârlig - editor tehnic, cadre didactice la Facultatea de Matematică și Informatică a UOC. Editate la Editura Ovidius University Press, „Analale Științifice“ ale Universității „Ovidius” din Constanța, seria Matematică (http://www.anstuocmath.ro/), au o apariție continuă din 1993 și tratează teme de actualitate din domeniile matematică și informatică. „Analele“ sunt distribuite în universități și institute de cercetare din țară și din străinătate, iar în paginile ei semnează profesori și cercetători de prestigiu.

Institutul de Informații Științifice (The Institute for Scientific Information - ISI) a fost fondat de Eugene Garfield în 1960. Acesta a fost achiziționat de către Thomson Scientific & Healthcare în 1992 și a devenit cunoscut sub numele de Thomson ISI, acum fiind parte a Thomson Reuters Intellectual Property & Science. O revistă cotată ISI este una pentru care Thomson Reuters calculează şi publică factorul de impact în Journal Citation Reports (JCR). JCR oferă instrumente cantitative pentru clasificarea, evaluarea și compararea revistelor în diverse domenii. Factorul de impact este unul dintre aceste instrumente și măsoară frecvența cu care sunt citate articolele publicate într-o revistă dintr-o perioadă anume. Acesta se calculează prin împărțirea numărului de citări apărute în anul curent la numărul de articole publicate în revistă în timpul celor doi ani precedenți.