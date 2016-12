Revistă de un milion de dolari

Un exemplar al revistei de benzi desenate în care a apărut pentru prima oară personajul Superman, în 1938, a fost vândut luni, într-o licitaţie, pentru suma de un milion de dolari. Acest exemplar al revistei ”Action Comics No 1”, care în 1938 se vindea cu 10 cenţi, a fost inclus într-o licitaţie online, atât cumpărătorul, cât şi vânzătorul preferând să rămână anonimi. Stephen Fishler, co-proprietar al site-ului de licitaţii american Comic Connect, consideră că acest exemplar este ”Pocalul Sfânt al revistelor de benzi desenate”. Această tranzacţie a doborât precedentul record pentru vânzarea unui volum de benzi desenate, care era de 317.200 de dolari, stabilit în 2009. Acel record a fost stabilit tot de un exemplar ”Action Comics No 1”, aflat, însă, într-o stare mult mai proastă de conservare. În prezent, mai există doar 100 de exemplare ”Action Comics No. 1” şi doar două dintre acestea, printre care şi exemplarul vândut luni, sunt clasate cu gradul de conservare 8.0, care marchează o stare foarte bună. Coperta acestei ediţii rare îl prezintă pe Superman ridicând un automobil deasupra capului.