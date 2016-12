Revista fondată de prof. univ. dr. Corneliu Amariei, recunoscută mondial!

Nu cu mult timp în urmă, mediul universitar constănţean s-a putut mândri cu una dintre cele mai mari realizări, respectiv obţinerea celui mai mare calificativ - categoria A - pentru Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa. A fost o clasificare meritată din plin, după o muncă neîncetată a celui care a condus facultatea timp de 10 ani, respectiv decanul prof. univ. dr. Corneliu Amariei. Rezultatele muncii sale continuă să apară, Constanţa fiind renumită, din nou, pe plan internaţional. În septembrie 2002 a fost fondată, de către prof. univ. dr. Amariei, prima revistă de specialitate în domeniul medicinei dentare. De atunci tot au fost căutate soluţii pentru ca publicaţia să capete valoare, să ofere informaţii în domeniu, atât pe plan naţional, cât şi internaţional. „Am încercat creşterea calităţii publicaţiei şi am şi reuşit. Am încercat o înregistrare a sa în baza mondială încă din 2009”, a declarat prof. univ. dr. Amariei. Reprezentanţii Comisiei care selectează asemenea publicaţii impun însă reguli cât se poate de stricte, aşa că ei au considerat, atunci, că aceasta mai poate suporta îmbunătăţiri. Refuzul nu l-a descurajat pe decanul Facultăţii de Medicină Dentară din Constanţa, dimpotrivă, a dus la o contribuţie şi mai mare la dezvoltarea publicaţiei din punct de vedere ştiinţific. Zilele trecute, Biblioteca Naţională de Medicină din SUA i-a comunicat decanului că revista a fost indexată în baza mondială de date Pubmed/Medline. „Este o veste extraordinară pentru mine, pentru facultate, pentru Constanţa. În acest moment, revista „Oral Health and Dental Managament” este singura revistă din România din domeniul medicină dentară indexată Medline”, a declarat prof. univ. dr. Amariei, care a adăugat că pentru cei care vor să înţeleagă măreţia acestui succes trebuie spus că este singura revistă din centrul Europei care are acest statut.

S-A CREAT POSIBILITATEA CERCETĂTORILOR ŞI CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ŞI EUROPA SĂ-ŞI PUBLICE REALIZĂRILE ÎNTR-O REVISTĂ RECUNOSCUTĂ

„Ştim cu toţii că indicatorii pentru promovare sunt foarte greu de atins. Indexarea revistei va putea aduce în anii următori puncte absolut necesare scientometriei -măsurarea ştiinţei”, susţine profesorul. Toţi cei care doresc să citească articolele ştiinţifice pot accesa site-ul www.oralhealth.ro. „Am făcut un lucru deosebit pentru Constanţa şi pentru colegii mei din România. Sunt foarte mândru de ce am reuşit!”, spune, mulţumit, prof. univ. dr. Amariei. În publicaţia ce este condusă de un redactor şef din Londra şi de profesorul constănţean (editor fondator) sunt publicate articole de specialitate de către medici din Finlanda, Anglia, Germania, Cehia.