REVISTA IDEILOR POLITICE

Am preferat să aştept pînă astăzi, cînd noua majoritate parlamentară se întîlneşte cu premierul desemnat Lucian Croitoru, pentru a face comentarii în legătură cu week-end-ul politic trecut, deşi eram foarte ispitit să discut despre cazul lui Klaus Iohannis. Dacă tot există „revista presei”, care produce emisiuni interesante la unele televiziuni, de ce n-ar exista şi o trecere în revistă a ideilor politice!? M-am gîndit mai demult la un asemenea subiect, dar am ales să am răbdare, pentru a colecţiona măcar cîteva perle… De fapt, ar fi trebuit să aştept începerea campaniei electorale, pentru că atunci va fi, cu siguranţă, „o pîine bună de mîncat”, din punct de vedere ziaristic, însă nu mă împiedică nimeni să reiau această temă într-un viitor editorial. Mai doresc să precizez un singur amănunt, anume faptul că ideile pe care mi le-am notat pînă acum nu aparţin numai politicienilor, ci şi gazetarilor sau analiştilor.

Deoarece nu am o ordine anume, încep prin a consemna „suita”, dacă pot spune aşa, „Prima casă - Primul siloz - Rabla”. Asta ar fi, mai degrabă, o idee economică, dar cu suport politic, începută pe vremea lui Tăriceanu, exclusiv în varianta „Rabla”, şi continuată în perioada lui Emil Boc cu celelalte două alternative. Despre programul „Rabla”, dincolo de titulatura sa caraghioasă, nu prea am ce să comentez, fiindcă nu a fost nici un succes, nici un eşec. În schimb, programul „Prima casă” a avut un rezultat de-a dreptul ironic. În afară de faptul că foarte puţini tineri au reuşit să profite de acest program, cele mai multe apartamente vîndute sînt tot cele construite pe vremea lui Ceauşescu, chiar dacă tinerii care le-au cumpărat nu fac parte din categoria nostalgicilor comunismului. Ironia tocmai asta este, anume că foloseşti o idee capitalistă, pentru a vinde „produse” comuniste! Cît despre „Primul siloz”, bănuiesc că personajele mele favorite, nea Caisă şi nea Castană de la Poplaca, nici măcar n-au auzit vreodată…

Zilele trecute, un gazetar, nume important, îl ghiciţi voi, vorbea despre „actul de igienă politică al invalidării guvernului Boc 2 şi reabilitarea parlamentului în ochii electoratului”. Da de unde?! Pe lîngă faptul că parlamentarii continuă să nu stîrnească încrederea alegătorilor, după „igienizarea” făcută am transformat insectele politice în păduchi, ploşniţe şi purici interimari, care continuă să ne mănînce zilele… Tot zilele trecute, Sorin Oprescu a avut o idee năstruşnică, sub egida căreia şi-a lansat candidatura (citez din memorie): „Sîntem o ţară bolnavă, care suferă de maladiile politicianismului şi corupţiei. Numai un doctor independent ca mine o mai poate vindeca!” Intraţi pe site-ul doctorului, unde este afişată lista oamenilor de afaceri care îi vor sponsoriza campania, ca să aflaţi cît de „independent” va fi Sorin Oprescu, dacă vă ajunge preşedinte. Totuşi, doctorul şi-a mai salvat din „reputaţia electorală” cu o declaraţie din acest week-end, care mi se pare antologică: „Ţepele lui Băsescu din P-ţa Universităţii au devenit mici, mici, mici!” Dacă tot am pomenit de Şeful Statului, mi-am adus aminte de găselniţa acelei comisii prezidenţiale, de acum cîteva săptămîni, care alcătuise un raport prin care recomanda salvarea demografică a poporului român prin legalizarea drogurilor uşoare şi a „sexului comercial”, pe lîngă instalarea unor automate la colţ de stradă, pentru seringi şi prezervative gratuite… Asta este mai mult decît o idee „politică”, este una de-a dreptul „mesianică”!

Nici n-am început bine acest inventar sui generis şi mă aproprii deja de final, din lipsa spaţiului, Nu pot încheia fără două menţiuni serioase, ce trebuie enumerate în primul episod al revistei ideilor (mai mult sau mai puţin) politice. În ziua celei mai mari greve a bugetarilor, care protestau împotriva legii unitare a salariilor, a trecut neobservată o declaraţie a celebrei, de acum, Mona Pivniceru: „Este ilegal, din punct de vedere constituţional, să faci grevă împotriva unei legi!” Nimeni, nici chiar „constituţionalistul” Emil Boc, nu s-a gîndit la asta… În fine, Cristian Diaconescu, pe care îl apreciez foarte mult, şi-a dezbrăcat, într-o seară, haina diplomatică şi a exclamat, după ce demisionase din guvern: „Dacă Traian Băsescu rămîne preşedinte, pînă la mîncare ne putem diminua drastic democraţia, căci este mai rău decît o criză economică.”

P.S. - Ultima găselniţă a candidatului prezidenţial Băsescu, care poate avea şi valoarea unei idei politice mari cît o profeţie, este că a botezat o oaie neagră cu numele de Traian. De obicei, oaia neagră este de rău, dar acum sper să fie de bine pentru români şi de rău doar pentru naş!