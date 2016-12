Revista „Pontica”, la a 46-a ediţie

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC) a lansat, vineri, cel de-al 46-lea număr al anuarului „Pontica”, cu o apariţie neîntreruptă din anul 1968. Publicaţia cuprinde studii şi articole ale cercetătorilor din Bucureşti, Tulcea, Sibiu, Iaşi, Constanţa, Franţa şi Bulgaria, studii valoroase privind istoria şi arheologia spaţiului danubiano-pontic, grupate pe mai multe arii tematice, şi recenzii. „Pontica 46” include, de asemenea, lista noilor intrări în biblioteca muzeului, precum şi texte biografice despre şi în memoria celor care au părăsit scena arheologiei româneşti în 2013.

Gazdele evenimentului au fost directorul MINAC, dr. Gabriel Custurea, cercetătorul ştiinţific MINAC, dr. Livia Buzoianu, şi cercetătorul ştiinţific dr. Florin Topoleanu.

„Iată că suntem într-o companie selectă, este un motiv de mândrie că generaţiile acestui colectiv care s-au perindat în instituţie au fost capabile să întreţină o astfel de publicaţie care merge la schimburi internaţionale, la peste 200 de adrese, muzee, institute, universităţi din străinătate. Aceste schimburi fac să crească, în fiecare an, fondul bibliotecii noastre cu lucrări de mare importanţă”, a precizat directorul MINAC Gabriel Custurea.

DOBROGEA, INEPUIZABILĂ DIN PUNCT DE VEDERE ISTORIC ŞI ARHEOLOGIC „Manifestarea de astăzi (n.r. - vineri) este importantă, este un eveniment cultural-ştiinţific al întregii Dobroge. Dacă ar fi să ne proclamăm independenţa din punct de vedere istoric şi arheologic, cele două judeţe (n.r. - Constanţa şi Tulcea) ar trăi foarte bine. Ideea este că suntem o familie. Arheologii din Tulcea şi din Constanţa au ca obiect de studiu Dobrogea, care este inepuizabilă din punct de vedere istoric şi arheologic. Cu siguranţă, cele două colective îşi fac treaba cu profesionalism şi o vor face în continuare”, a declarat dr. Florin Topoleanu, fostul director al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea.

În noul volum al revistei „Pontica” a fost publicat un articol interesant, în care se vorbeşte despre descoperirile făcute pe parcursul anilor 2012-2013 de către arheologul Octavian Mitroi. „Este vorba de un articol în care am adus în atenţie cele cinci morminte descoperite în trei locuri diferite, cu ocazia unor supravegheri arheologice prilejuite de lucrări de construcţie sau de infrastructură: mormântul de la Cin-Cin, două morminte descoperite pe strada Siretului şi alte două descoperite pe strada Căpitan Petre Romulus, în zona Pieţei Griviţa. Toate cele cinci complexe funerare sunt de epocă romană. Cât despre cele 12 morminte (n.r. - din epoca romană, descoperite recent în apropierea Poştei Mari din Constanţa), am început să redactez, aşteptăm acum să facem „săpături” şi în biblioteci, nu numai în pământ, să găsim analogii pentru material, pentru tipurile de morminte. Articolul va fi redactat de mine şi de colegul Constantin Şova. O cercetare arheologică, oricât de restrânsă ar fi, nu poate fi considerată împlinită atât timp cât nu este publicată. Am avut onoarea de a colabora cu nume mari ale arheologiei autohtone, precum regretaţii Adrian Rădulescu şi Alexandru Suceveanu, care întotdeauna au atras atenţia tuturor celor din jur cu privire la importanţa acestui aspect”, a conchis arheologul MINAC, Octavian Mitroi.