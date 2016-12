Revista presei

După ce, la această rubrică, v-am monopolizat atenţia cu un scurt serial politic, astăzi încerc să fac o „pauză”, pentru că este sîmbătă. Aş fi fost tentat să scriu despre alegerile din Republica Moldova, dar am preferat să amîn subiectul pentru prima zi a săptămînii următoare, deoarece este o temă mai gravă. Azi este 1 august, adică ne aflăm la jumătatea vacanţei de vară, dar nu trebuie să uităm că tot acum începe şi postul creştinesc pentru praznicul Adormirii Maicii Domnului. Din păcate, în lumea grăbită în care trăim, precupaţi mai mult de bani sau distracţii, nu prea mai găsim răgazul ajunării sau al unui moment de reflecţie creştină. Dar nici realitatea cotidiană nu ne ajută să găsim clipe de linişte prea des!

Am răsfoit toată săptămâna aceasta presa scrisă şi mi-am notat cîteva idei, pe care aş vrea să le enumăr pe scurt, indiferent dacă este vorba de subiecte politice, economice, sociale sau de „fapt divers”, ca să vă faceţi o imagine fugară asupra ultimelor şapte zile din viaţa noastră colectivă, ca naţiune. O să vedeţi că simpla alăturare a unor ştiri poate deveni instructivă sau amuzantă. În schimb, am evitat să menţionez majoritatea evenimentelor politice „furtunoase”, despre care am scris în cursul săptămînii ce urmează să se încheie.

Mihai Tănăsescu, reprezentantul României la FMI, a lansat ideea unui nou model economic pentru ţara noastră, proiect la care ar lucra deja Banca Naţională, deşi nimeni nu ştie încă exact ce va însemna acest lucru. După eşecul programului „Prima casă”, presa s-a arătat foarte rezervată faţă de această idee, pe care fostul ministru de Finanţe o consideră „revoluţionară”. Fiul bulibaşei din Bolintinul de Vale, jud. Ilfov, „a ţepuit” Bursa de Valori Bucureşti cu 2 milioane de lei noi, „fiind ajutat de funcţionari ai statului, de ţigani şi de boschetari”. Dincolo de pitorescul informaţiei şi de formularea cam îndoielnică, în limbaj gazetăresc, mă întreb ce contribuţie ar fi putut avea boschetarii la o hoţie care presupune o oarecare subtilitate?... Dar, pentru că a venit vorba de limbaj, într-un clasament apărut pe site-ul CNA-ului, în legătură cu greşelile de limbă română vorbită la televizor, pe primele două locuri se clasează, în ordine, posturile OTV şi, surprinzător, N24!

În judeţul Harghita, alocarea unor bani publici de la bugetul local pentru organizarea unei tabere a tinerilor maghiari veniţi de la Budapesta este considerată de presă o măsură scandaloasă, dar nu merita, în opinia mea, prima pagină a unor ziare. Bucureştiul a fost declarat oficial cea mai murdară şi mai poluată capitală europeană, iar bucureştenii, într-un sondaj recent, continuă să-l simpatizeze pe Oprescu şi 40% dintre ei, din acelaşi motiv, îşi doresc un preşedinte independent. Cea mai spectaculoasă dezvăluire a săptămînii consemnează faptul că patru procurori sînt anchetaţi de Parchetul General pentru relaţii cu SRI, relaţii interzise de statutul magistraţilor! În România, ca şi în America, s-au descoperit, prin metoda „camera ascunsă”, bone agresive ce traumatizează bebeluşii, în absenţa părinţilor. Constantin Velcev, băieţelul de 7 ani dat dispărut, nu a fost găsit nici pînă acum. Prin intermediul unei statistici secrete, nedivulgată, un tabloid bucureştean susţine că numărul prostituatelor din capitală reprezintă o cincime din numărul bicicliştilor… A început campionatul naţional de fotbal.

Vacanţă plăcută, în continuare!