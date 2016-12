Revista ”Variety” îşi caută cumpărător

Reed Business Information (RBI), compania care deţine revista ”Variety”, a anunţat punerea în vânzare a prestigioasei publicaţii de ştiri despre industria Hollywood-ului. ”Revista ”Variety” este o publicaţie legendară, care a slujit industria filmului şi a divertismentului, timp de peste o sută de ani. Interesul RBI se axează acum mai mult pe servicii decât pe informaţii. A venit momentul să vindem afacerea”, a anunţat Mark Kelsey, consilier delegat al RBI. Acesta a subliniat că nu are nicio îndoială că publicaţia va prospera cu noii proprietari. Potrivit ziarului ”The Los Angeles Times”, vânzarea publicaţiei intervine într-un moment în care revista şi-a pierdut locul preponderent ca urmare a concurenţei altor rivali digitali precum Deadline, The Wrap sau The Hollywood Reporter, care în 2010 şi-a schimbat de asemenea proprietarul. ”Daily Variety” este singura publicaţie tipărită dedicată exclusiv informaţiilor despre industria filmului şi divertismentului din SUA.