„Revitalizarea agriculturii, singura şansă pentru satul românesc”

Aflat la al treilea mandat de consilier judeţean, candidatul USL în Colegiul 4 pentru Camera Deputaţilor, Radu Babuş, consideră că poate face pasul spre Parlamentul României, având în vedere experienţa sa în administraţia publică. În cei opt ani de mandat în funcţia de consilier judeţean, Radu Babuş a pus umărul la dezvoltarea agriculturii din judeţul Constanţa prin hotărârile adoptate la nivelul Consiliului Judeţean. Fără a fi un om al promisiunilor electorale, Radu Babuş consideră că lucrurile bune făcute la nivel judeţean trebuie preluate şi implementate în fiecare localitate.

Reporter: De ce aţi ales să candidaţi pentru alegerile parlamentare? De ce în Colegiul nr. 4 pentru Camera Deputaţilor?

Radu Babuş: România are nevoie de o schimbare. De ce nu aş putea să contribui şi eu la această schimbare? România are nevoie de o altfel de politică. Am văzut, în ultimii opt ani, politica pe care au dus-o cei de la PDL. Jaf, umilinţă, dispreţ faţă de cetăţean. Cred că a venit timpul să arătăm românilor că politica se poate face şi în alt mod: aproape de autorităţile locale, aproape de şi pentru oameni. Vin cu un bagaj de cunoştinţe din administraţia locală, dar şi cu o altă gândire, orientată către autorităţile locale, către oameni. Candidez în Colegiul nr. 4 pentru Camera Deputaţilor pentru că mă reprezintă. Am crescut în acest colegiu, am rude în localităţile acestui colegiu, îi cunosc problemele şi cred că am soluţiile pentru o parte dintre ele.

Rep.: Cum vedeţi dezvoltarea localităţilor din Colegiul 4, pe termen scurt, mediu şi lung?

R.B.: Comunele şi oraşele se pot dezvolta doar dacă există voinţă, pe de-o parte din partea primarilor şi a consilierilor locali şi, pe de altă parte, din partea parlamentarilor. Atunci când eşti ales să reprezinţi cetăţenii în Parlament, trebuie să fii, în primul rând, alături de ei. Trebuie să susţii primarii prin promovarea proiectelor, să te zbaţi să aduci bani de la bugetul naţional către aceste localităţi pe care le reprezinţi în Parlament. Cele trei oraşe ale Colegiului nr. 4 Camera Deputaţilor nu au avut parte, în aceşti ultimi ani ai guvernării portocalii, de niciun sprijin. Nici măcar cele două oraşe conduse de primari PDL. Nici primarii, dar nici deputatul lor, tot de la PDL, nu s-au interesat de problemele comunităţii. Primarii au fost sancţionaţi de electorat la alegerile locale. Asta cred că spune tot! Eu sper că urmează ca şi deputatul care i-a reprezentat să fie sancţionat.

Rep.: Cum vedeţi dezvoltarea agriculturii în colegiul în care candidaţi?

R.B.: Pe lângă eforturile Consiliului Judeţean, trebuie să obţinem şi sprijin guvernamental. Rolul meu în Parlament este acela de a face legi drepte, care să sprijine sectorul agricol. Programul de guvernare al USL conţine o serie de măsuri care pot fi aplicate şi care pot face România o ţară competitivă din punct de vedere agricol. Întrebarea este dacă se vrea acest lucru. Trebuie să ne gândim la acordarea de subvenţii pentru agricultură, dar nu în bătaie de joc. Încurajând agricultura bio, aşa cum face CJC prin programul „Consumăm produse româneşti”, vom avea un sector legumicol dezvoltat. Aici putem adăuga şi un program de înfiinţare de micro-fabrici de procesare a legumelor şi fructelor. Refacerea sistemului de irigaţii şi îndiguiri este probabil cea mai presantă problemă, pe care, cu sprijinul Guvernului sau cu fonduri europene, o putem rezolva. Nu în ultimul rând, avem nevoie de un cadru legislativ astfel încât să putem oferi agricultorilor credite speciale. Sunt doar câteva dintre măsurile care pot contribui în mod real la dezvoltarea sectorului agricol.