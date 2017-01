Revizuirea Constituţiei, după chipul şi asemănarea lui Băsescu

PSD susţine că este “inacceptabil” ca agenda Comisiei parlamentare de revizuire a Constituţiei să fie dictată de Guvern sau de Traian Băsescu, apreciind că PDL nu are curajul să supună proiectul votului în Parlament şi la referendum. “PSD doreşte să fie respectate procedurile legale, care prevăd că orice comisie funcţionează pe baza unei agende de lucru stabilite în prealabil de către membrii acesteia, iar nu impuse discreţionar”, precizează PSD într-un comunicat. Social democraţii acuză că Guvernul Boc şi PDL încearcă să aplice o politică a forţei prin care să impună modificarea Constituţiei conform directivelor primite de la Traian Băsescu. “În realitate, sub pretextul consultărilor de la Cotroceni din 20 aprilie, preşedintele i-a înmânat lui Emil Boc acest proiect de lege. Pe lângă severa ignorare a procedurilor legale, PDL foloseşte revizuirea Constituţiei pentru a deturna atenţia de la problemele grave ale românilor şi, în special, de la greva din învăţământ programată pentru astăzi”, susţin reprezentanţii PSD. Guvernul a aprobat ieri un proiect de Lege privind revizuirea Constituţiei, pe care îl va trimite preşedintelui Traian Băsescu. Premierul a precizat că măsura luată de Executiv are la bază articolul 150 al. 1 din Constituţie, potrivit căruia revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată şi de preşedintele României, la propunerea Guvernului. Proiectul de Lege va fi trimis ulterior de Preşedinţie la Parlament, spre dezbatere şi adoptare.