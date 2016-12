Revoltă la Cogealac

Aprox. 200 de cetăţeni din comuna Cogealac s-au adunat, ieri, în faţa Primăriei, pentru a-şi cere drepturile. Locuitorii reclamă faptul că Primăria nu le-a acordat banii alocaţi de Guvern pentru încălzirea cu lemne. Cetăţenii i-au cerut socoteală în primul rând primarului Cati Hristu, pentru că „i-a dus de nas că le va acorda banii imediat după 1 ianuarie”. „Ne-a spus în 2009, în luna noiembrie, că nu a primit banii de la Guvern şi că îi va da cu siguranţă imediat după 1 ianuarie. Au trecut 12 zile din noul an şi vedem că nu s-a întâmplat nimic. Suntem şomeri şi nu avem cu ce să ne încălzim. Eu am de primit aprox. 300 de lei”, a spus un cetăţean din Cogealac, care s-a ferit să-şi declare identitatea. După câteva ore de dispute verbale între săteni şi angajaţii Primăriei, primarul Cati Hristu şi-a făcut apariţia în faţa cetăţenilor şi le-a spus că îşi vor primi banii. Numai că, surpriză! În loc să le dea banii prevăzuţi în urma punctajului stabilit în funcţie de veniturile locuitorilor, Primăria le-a acordat doar o treime din cât li se cuvenea, primarul spunând că au venit prea puţini bani. „În loc de 300 de lei am primit doar 50 de lei. Ce să fac eu cu banii aceştia, pentru că nu ajung pentru toată iarna?! Mai mult, când am cerut explicaţii, unul dintre angajaţii Primăriei ne-a trimis „la produs”, nu să cerşim de la administraţia locală”, a adăugat cetăţeanul din Cogealac. Încercând să aflăm şi părerea conducerii administraţiei locale din Cogealac despre situaţia creată, primarul Cati Hristu nu a putut fi contactat, iar viceprimarul Mihai Dore a spus că „nu ştie nimic”.