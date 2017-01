Revolta paznicilor Spitalului de Urgenţă

Oamenii de pază ai Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa sunt nemulţumiţi pentru că reprezentanţii conducerii celei mai mari unităţi sanitare din judeţ au în plan externalizarea serviciului de pază, susţinând că astfel îşi vor pierde locurile de muncă. Şi asta în ciuda faptului că managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, le-a promis că nicio persoană nu va fi dată afară. „Orice serviciu de pază este avizat de Poliţie, iar noi acum nu putem intra în posesia acestui aviz pentru că nu avem specialişti. Trebuie să colaborăm cu o firmă autorizată”, a declarat managerul. Pe de altă parte, oamenii de pază susţin contrariul. „Avem cursurile necesare făcute la Gardienii publici, pe banii noştri. Chiar şi aşa noi suntem încadraţi cu salarii minime, ca muncitori necalificaţi”, a spus unul dintre oamenii de pază. Ei sunt nemulţumiţi că nu au fost consultaţi cu privire la externalizarea serivicului de pază şi că sindicatul care-i reprezintă nu a făcut nimic pentru ei. „Niciodată nu am fost ajutaţi de sindicat, nu-şi fac treaba. Nimeni nu ne ascultă. Liderul vine o dată pe lună la spital şi habar nu are cu ce ne confruntăm”, au mai afirmat aceştia. „Am un salariu de bază de 900 lei. Nu-mi permit ca, la 50 de ani, să-mi pierd locul de muncă, mai ales că am doi copii, iar soţia mea este şomeră”, a declarat unul dintre paznicii spitalului. Un altul susţine că toţi cei patru şefi de tură au făcut o cerere oficială pentru a discuta cu managerul: “Chiar dacă iniţial acesta a acceptat o discuţie cu noi, între timp s-a răzgândit”. Oamenii sunt indignaţi că trebuie să presteze servicii suplimentare care nu sunt cuprinse în fişa postului, fără a primi ceva în schimb. „Noaptea, când se închide Morga, cheia stă la noi sub semnătură, suntem puşi să cărăm morţii la Morga, să legăm pacienţii în sevraj şi multe alte lucruri care nu ţin de noi”, au confirmat angajaţii. În prezent, SCJU are paza asigurată de 38 de angajaţi.