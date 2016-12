Revoluția ne-a adus libertatea. Încă nu știm să ne bucurăm de ea?

SACRIFICIU S-au împlinit 25 de ani de când mii de tineri din România au plătit cu sânge pentru scoaterea țării de sub comunism, după decenii de trai mizer. Revoluția din 1989 este un moment pe care toți cei născuți în „vremurile de aur” nu-l vor uita niciodată, ținând cont de faptul că marile orașe din România au fost zguduite din temelii de zgomotele mitralierelor Armatei și de țipetele celor care au luptat pentru libertate, „muzica” terorii răsunând și acum în urechile tuturor celor care și-au îngropat copiii și prietenii cu doar câteva zile înainte de Crăciun. 22 decembrie este ziua în care infernul s-a dezlănțuit în toată țara, după ce mai întâi, la Timișoara, soții Ceaușescu au ordonat Armatei să potolească protestele cu focuri de armă. S-a tras fără milă în toate părțile, în special în mulțimea de oameni care scandau împotriva regimului comunist, străzile transformându-se într-un abator în aer liber. Odată ce situația a scăpat de sub control, măcelul s-a extins către Capitală și alte orașe din provincie, precum Arad, Deva, Cluj-Napoca, Sibiu, Brăila și Constanța. Aproximativ 1.104 de oameni de pe întreg cuprinsul țării și-au dat ultima suflare, fără a se mai bucura de libertatea de care beneficiază românii din zilele noastre. Abia după ce, în 25 decembrie, Nicolae și Elena Ceaușescu au fost „răsplătiți” cu aceeași monedă, s-a așternut liniștea în România, moment în care, potrivit istoricilor, mulți români aveau un sentiment de tristețe vizavi de pierderile omenești și, totodată, erau fericiți că au scăpat de dictatură.

LIBERTATEA, GREȘIT ÎNȚELEASĂ După un sfert de secol de la acel eveniment, istoricul Zoe Petre a declarat că românii au fost obiectul unui „experiment”, însă, din nefericire, aceștia încă nu știu definiția libertății. „Românii au fost obiectul unui experiment de inginerie socială care a durat 45 de ani. Eu nu zic că o să dureze încă 45 de ani până când ne vom redresa, dar nici nu consider că se poate rezolva într-o clipită. Poate oamenii nu-și dau seama că libertatea este ca oxigenul. Observi numai când nu o mai ai, dar am câştigat libertate şi asta, din fericire sau din păcate, are un revers al medaliei care se numeşte „răspundere”. Aici stăm noi mai prost. Am vrea libertate, dar fără responsabilitate, şi asta ne duce înapoi la absenţa de libertate din timpul comunismului”, a declarat Zoe Petre. Istoricul Andrei Muraru susține că democrația a fost greu de înțeles din cauza trecerii bruște de la un regim la altul. „Revoluția a dat naștere unei alte lumi noi, care a avut însă locuitori născuți și formați în vechiul regim. Așadar, unii au reușit, alții au eșuat. În definitiv, tranziția a fost o combinație uneori toxică, alteori salvatoare de atitudini și practici atât democratice, cât și moștenite din dictatura comunistă. Practic, s-au redefinit relațiile sociale, o întreagă societate pornind pe un alt drum, iar o generație întreagă s-a regăsit în două lumi total diferite la distanță de câteva zile. Așa ceva se întâmplă la un secol, e un proces extrem de complicat și greu cuantificabil, care lasă urme adânci în societate”, a spus Andrei Muraru. De asemenea, politologul Alina Mungiu-Pippidi a declarat, în contextul împlinirii a 25 de ani de la Revoluţia din 1989, că, în prezent, în România există libertate, însă n-a fost folosită pentru a construi o societate care să fie „veritabil deschisă, bazată pe valoare, pe competiţii și merit”.