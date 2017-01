Revoluționarii constănțeni au renunțat la greva foamei

07:21:40 / 14 Ianuarie 2015

Impostori

Din cei 800de persoane constantene care pretind care ca sunt revolutionari si-au luat ani de zile indemnizati de revolutionar barem unul sa iasa in mass media si sa spuna ce a facut in plus fata de miile de constanteni care au iesit in strada si au facut adevarata revolutie.De ce nu se fac public numele asa zisilor revolutionaru sa-i vedem si noi care am fost instrada si sa spunem daca acestia au fost langa noi si au facut fapte de vitejie deosebite in plus fata de noi Ajunge cat au supt din bani poporului multi din ei nu au muncit in viata lor de asta fac atata presiune la guvern care este bine intentionat sa termine odata cu acesti impostori