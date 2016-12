“Revoluţie” pe mare cu feriboturi trase pe dreapta

Administraţiile porturilor Constanţa şi Pendik (Istanbul) au semnat, joi, un protocol de colaborare privind deschiderea unor linii regulate de transport marfă pe Marea Neagră. Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Anca Boagiu, declara, la semnarea protocolului, că în prezent se pregăteşte operarea unor linii de feribot care aparţin CFR Marfă. „Ei (partea turcă - n.r.) sunt deja pregătiţi să opereze. A fost o problemă cu noi, pentru că a existat o altă dificultate cu CFR Feribot, care este în subordinea CFR Marfă, dar săptămâna trecută am purtat deja discuţiile cu CFR Marfă şi Portul Constanţa ca să începem să pregătim zona de operare şi linia de feribot să fie deschisă”, spunea Boagiu. Ministrul român şi omologul său turc au vizitat, vineri, portul Constanţa, la bordul unei nave de pasageri. La finalul scurtei croaziere, Boagiu a declarat că noua linie de feribot care va lega Portul Constanţa de Portul Pendik din Turcia va fi operaţională din vară, precizând că are în vedere şi realizarea unei linii de pasageri între cele două state. „România are un mare avantaj, cel de a fi primit foarte de curând statutul de coordonator al Strategiei Dunării pe partea de căi navigabile, ceea ce face absolut necesar în acest moment unificarea strategiilor de dezvoltare atât pe Dunăre, cât şi la Marea Neagră”, a declarat Boagiu. La rândul său, ministrul Transporturilor şi Comunicaţiilor din Turcia, Binali Yildirim, a declarat că realizarea acestui proiect va duce la creşterea traficului de mărfuri, iar linia de feribot va fi operată atât de firme româneşti, cât şi turceşti.

Dacă, în faţa turcilor, ministrul Boagiu a încercat să „vopsească gardul”, ea a evitat să detalieze problemele de la CFR Marfă Feribot, care sunt extrem de mari, de la neplata la timp a salariilor angajaţilor şi până la imposibilitatea de a folosi cele două nave ale companiei - Mangalia şi Eforie - pentru că niciuna dintre nave nu este în stare de funcţionare. Şi atunci se naşte întrebarea: „De ce Anca Boagiu se laudă cu acest parteneriat în condiţiile în care România nu este în stare să întreţină două nave pentru transportul de mărfuri?