Revoluţie în jocul Monopoly

Compania Hasbro, care produce celebrul Monopoly, a decis, în urma unei consultări în rândul internauţilor la nivel mondial, să revoluţioneze jocul de societate, înlocuind una dintre figurine. Desuetul fier de călcat prezent pe tablele Monopoly încă de la apariţia acestui joc, în anul 1935, îşi trăieşte acum ultimele ore, iar compania Hasbro a anunţat că va începe imediat să producă în locul său o figurină în formă de pisică, care se va afla în noile cutii până la jumătatea sau la sfârşitul acestui an.

Pe parcursul unei campanii de marketing impecabile, internauţii din lumea întreagă au fost rugaţi de compania Hasbro, pe Facebook, între 9 ianuarie şi 5 februarie, să aleagă figurina din joc care trebuie să fie înlocuită şi figurina înlocuitoare. Aceştia au avut de ales între o pisică, un inel cu diamant, o chitară, un robot-jucărie şi un elicopter. Internauţii, provenind din 185 de ţări, au ales pisica, cu 31% din totalul voturilor exprimate. Figurina în formă de câine, un terrier scoţian, a fost figurina preferată de salvat cu 29% din totalul voturilor, urmată de roabă şi de o pereche de galoşi. Figurina în formă de fier de călcat a obţinut doar 8% din voturile exprimate.

Jocul Monopoly a fost inventat de Charles Darrow, un agent de vânzări care devenise şomer. Potrivit legendei, nepoata lui a fost aceea care i-a sugerat să aleagă pe post de figurine diverse talismane din metal, create după modelul micilor figurine care ornau brăţările purtate de femeile din acea epocă. Jocul Monopoly are la bază străzile din Atlantic City, localitate din statul american New Jersey. Imaginile, culorile şi proprietăţile din Monopoly sunt populare peste tot în lume şi sunt adevărate simboluri ale culturii pop. În 1933, Charles Darrow a creat un prototip al jocului folosind materiale din propria locuinţă. A folosit o pânză pentru a realiza tabla de joc, a făcut casele şi hotelurile din resturi de lemn şi a scris de mână cartonaşele. În plus, pionii utilizaţi iniţial pentru a efectua mişcări pe tablă erau, de fapt, ornamente dintr-o brăţară a soţiei sale. În 1935, Parker Brothers au început să vândă Monopoly care, pe parcursul celor 75 de ani de existenţă, a fost jucat de peste un miliard de persoane din 108 ţări.