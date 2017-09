Revoluție în PSD! Se lucrează la un plan de îndepărtare a lui Dragnea!

10:40:44 / 22 Iulie 2017

LUPTA PENTRU PUTERE

Incepand cu FSN si continuand cu procesele de metamorfozare pana la PSD , politica de stanga s-a intarit printr-un procedeu simplu , ingenios dar criminal : saracirea populatiei si transformarea victimelor in electorat fidel . Acest proces a fost sustinut direct sau indirect de " dreapta stramba " care este in realitate o filiala a PSD condusa tot de fostii comunisti sau de odraslele acestora . Dreapta s-a sinucis in clipa in care a acceptat sa devina complicele PSD in asa zisa USL care a scapat ocazia de a deveni un partid totalitar cu o firma noua , de ex. Partidul Socialist Liberal , ceea ce ar fi fost sinonim cu o struto-camila in politica romaneasca . Abia astazi , dl Ludovic Orban declara ca perioada de blat a PNL cu PSD s-a incheiat - doar in vorbe zicem noi - si ca PNL este un partid care porneste astazi ( dupa numirea sa ca presedinte ) de la zero , adica de la nimic . Dl Orban va reusi ca pe langa acest zero sa mai adauge alte zerouri , care fara o cifra in cap nu vor valora nimic . Atat PSD cat si PNL si celelalte partide , sufera de aceeasi boala : nu au lideri de calitatea ceruta de vremurile pe care le traim .Romania nu are oameni de stat . De cate ori i-a avut , poporul " recunoscator " i-a decapitat . Catalin Ivan , la fel ca Grindeanu si alti cativa nemultumiti din partid ( situatie existenta in toate partidele romanesti ) nu pot fi credibili chiar daca acestia sunt animati de tardive remuscari si intentii bune . In primul rand ei sunt produsul partidelor care i-au format incepand cu organizatiile de tineret si pana la numirea lor in functii superioare politice si administrative . Se presupune ca ei au servit cu devotament partidele din care au facut ( sau mai fac parte ) si avem dreptul sa ne intrebam de ce acum au devenit subit luptatori pentru dreptate , cinste si democratie . Cunoastem ca e bine uneori ca schimbarea sa se faca mai tarziu decat niciodata , dar cu oameni carora nu li se poate reprosa nimic . Se stie ca , toti cei nemultumiti de liderii lor , ajunsi in locul acestora vor proceda la fel . Este o lege a naturii omenesti . Scoala-te tu ca sa ma asez eu , ramane principala lege a oligarhiei de orice tip .