REVOLUŢIE în securitatea cibernetică şi... drone în loc de poştaşi?

Ce bine ar fi dacă politicienii şi-ar vedea de treabă şi i-ar lăsa pe specialişti să-şi dea cu părerea, căci oricum este singura care contează cu adevărat. Adică, de ce să-mi pierd timpul ascultându-l pe deputatul Varujan Pambuccian dându-şi cu părerea despre securitatea cibernetică în termenii „România are nevoie de un cod clar, național, al securității sistemelor informatice, care să vină ca o iniţiativă din partea ONG-urilor”? Pe bune, domnule deputat? Ce dracu’ înseamnă „cod clar naţional al securităţii sistemelor informatice” şi făcut de ONG-uri? Oare deputatul are măcar un PC acasă sau s-a rătăcit la un eveniment dedicat securității cibernetice, crezând că acolo se vând astfel de device-uri? Când a văzut că nu, decepţionat, şi-a zis: „măcar să arunc o perlă şi o să vină mai mulţi specialişti să o scoată”. Şi aşa a făcut! „Singura soluție pe care o văd este ca inițiativa pentru un asemenea cod să vină fie din partea Legislativului, numai că noi nu avem resurse ca să facem această coagulare, fie din partea unor ONG-uri specializate. Este singura soluție”, a spus Pambuccian. OK, probabil şi-au şoptit în barbă specialiştii adunaţi la eveniment. „Acu’, dacă avem şi soluţia, ne putem duce acasă, să ne dezinstalăm antimalware-urile şi să dăm antibiotice la viruşi, că sigur crapă, dă-i dracului”!

După ce a rezolvat problema securităţii cibernetice la nivel naţional, deputatul s-a gândit să ne modernizeze percepţia despre sistemele de livrare a bunurilor şi a făcut un anunţ care intră în sfera tragismului pentru Poşta Română şi a science-fiction-ului pentru noi toţi ceilalţi care trăim în economia de piaţă. „Anul viitor, în Londra, Amazon începe să livreze bunuri cu drone. Asta este o problemă foarte importantă pentru următorii 3-4 ani. Nu uitați că noi suntem fabricanți de drone. Probabil că o să vedem servicii de genul acesta în România în următorii 3-4 ani. În spatele unei asemenea livrări stă o rețea informatică. Gândiți-vă câte se pot întâmpla din manipularea informației în rețeaua asta”, a explicat deputatul. Păi, cu „manipularea informaţiei” este rezolvată (citiţi mai sus cum). Mai rămâne de rezolvat cu livrarea cu drone, care, cu toată sinceritatea, deşi mi-aş dori, nu prea o văd întâmplându-se deceniul ăsta. Asta ca să fiu optimist. La noi încă se livrează plicuri din mână în mână, de către un sistem falimentar care se supără dacă este invitat să-şi bea cafeaua la masă cu modernitatea şi timpurile actuale. Aşa că drone care să împânzească cerul României, să ciripească duios în geamuri pentru a fi primite în casă de „adrisanţi” şi să livreze la adresă colete reprezintă un scenariu cel puţin exagerat. Cam ca domnul deputat, aşa. După atâta muncă, şi-o fi luat salariul mărit în aşteptarea pensiei, luna asta?