Revolution, DJ-ul care i-a lansat pe Eminem şi X-Zibit, va mixa în România

DJ Revolution, cel care a lansat carierele unor rapperi ca Eminem şi X-Zibit, va mixa, pe 28 septembrie, în localul bucureştean Club Live, alături de alţi DJ români din Bucureşti, Braşov şi Cluj. DJ-ul va mixa la evenimentul la care vor participa şi Deejay Gruv şi UFe, DJ Wiz, J.B., DJ Nemo (Bucureşti), DJ Grand (Braşov) şi Marwan (Cluj). „Felul în care i-a eclipsat pe cei care erau cap de afiş la festivalul HIPHOPKEMP şi faptul că un mix live sună mai bine decît unul de pe un CD cumpărat ne-au făcut să organizăm show-ul”, a spus unul dintre organizatori, Vlad Dobrescu, reprezentant al Facem Records.

Revolution va pune muzică între orele 01.00 şi 03.00. Intrarea la concert va costa 20 de lei.

Rezident al emisiunii „World Famous Wake Up Show”, ce are circa 12 milioane de ascultători săptămînal, DJ Revolution şi-a început cariera la vîrsta de 13 ani. În emisiunea pe care o moderează de aproape 10 ani au fost lansaţi Eminem, X-Zibit sau Delated Peoples. În prezent, DJ-ul lucrează la o serie de 20 de mix-uri intitulate „Class of...”, ce conţine piese reprezentative pentru fiecare an de hip-hop, între 1985 şi 2005.