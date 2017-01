Revoluţionarii vor un SA... exclusivist

Blocul Naţional al Revoluţionarilor de la 1989 (BNR 89), filiala Constanţa a decis, în şedinţa de sâmbătă, să se implice serios în politică, dar şi în afaceri. „Am hotărât să îi susţinem în campania electorală pe Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu pentru Primărie şi Consiliul Judeţean Constanţa, iar pentru consilieri locali, vom avea şi o echipă a BNR 89, dar şi una a Haiducilor. Ambele vor candida pe listele Partidului Socialist din România”, a declarat preşedintele BNR 89 Constanţa, Nicolae Mavrodin. Revoluţionarii vor să înfiinţeze şi un SA ai căror acţionari să fie membri ai BNR 89 şi care să creeze locuri de muncă pentru luptătorii şomeri. Încă nu s-a stabilit profilul acestei societăţi însă, odată cu înfiinţarea unor noi departamente în structura Blocului, cel ce va conduce Compartimentul Economic se va ocupa de la zero de această firmă. Revoluţionarii vor să unească toate asociaţiile din judeţ sub un singur nume şi sub o singură conducere şi să creeze noi structuri specializate pe relaţiile cu autorităţile locale, societatea civilă, agenţii economici şi minorităţile. „Vrem să devenim o forţă economică şi să ne implicăm activ în problemele societăţii civile pentru că, până acum, nu ne-au interesat decât drepturile noastre. La Revoluţie, nu am luptat pentru propriile interese, ci pentru apărarea intereselor tuturor românilor”, a precizat Nicolae Mavrodin.