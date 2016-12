Revoluționarul Marian Munteanu, soluția de avarie a PNL

23:59:55 / 12 Aprilie 2016

PNL CAUTA UN OM

Today at 11:14 PM Avem o criza de lideri , lipseste elita in partidele romanesti . Toti cei care s-au perindat la carma partidelor sau au fost numiti de partide in functii importante s-au compromis . Acum , penelistii cauta , " omul " ca Diogene , dar felinarul este stins , si nu-l gasesc . Cauza se cunoaste . Mediocritatile ajunse in fruntea bucatelor n-au permis oamenilor capabili , mai talentati ca ei sa le fie alaturi , de frica sa nu -i eclipseze . Si cand vine momentul ca sa fie alesi " candidati " pentru diferite functii , incepe o lupta crancena pentru ca sa-l gaseasca pe cel mai prost din sanul lor . Daca nu-l gasesc , atunci apeleaza la racolari din afara , ca la fotbal . Cei care conduc partidele cauta ceea ce romanul numeste " oameni de paie ". Uneori , din greseala , se nimereste ca sa gaseasca un om capabil si cinstit . Problema este ca acesta , dupa ce se va vedea in functie , ca sa reziste va trebui sa-i rasplateasca pe cei care l-au recrutat . Din acest moment intervine coruptia . Mai apar si niste rude , sau colegi de la scoala primara si trebuie sa le dea si lor ceva . Si astfel , fenomenul se dezvolta ca un bulgare de zapada . Acum , dupa doua esecuri , Marele PNL l-au scos de la naftalina pe Marian Munteanu , care , in scurt timp de la evenimentele din Piata Universitatii a intrat in anonimat , adica in viata civila . Nu l-a auzit nimeni protestand impotriva fenomenului prin care zeci de mii de fripturisti au devenit peste noapte " revolutionari " cu diplome si avantaje materiale mari.. Liderilor PNL si PSD le este indiferent pe cine propun drept candidati la functia de primar . Au un singur scop , sa uite lumea de ei si toate ponoasele sa le traga altii . Dl Marian Munteanu este de meserie folclorist . Devenit primar , le va canta consilierilor din fluier , dar acestia vor juca asa cum vor stapanii lor care conduc partidele . Si iar o luam de la capat , si iar dispar fondurile repartizate , si minune , la terminarea mandatului , sau chiar mai inainte cei care au intrat saraci se vad chivernisiti pentru toata viata lor si a urmasilor , urmasilor lor . Revenind la " republica lui Mazare , nu ne putem opri sa ne gandim la soarta de care va avea parte amiralul fara flota , dl Chitac , care deja a inceput sa cheltuiasca sume insemnate pentru instalarea corturilor , precum turcii la Calugareni . Ca sa fim sinceri , dorim ca dl Chitac sa castige , dar datorira pesedistilor Hasotti , Dragomir si Manea nu prea ne vine sa credem . Sa speram ca dl Chitac , deja cunoscut prin pietele orasului , va avea succes.