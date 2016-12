Rezerva de aur a BNR își pierde... strălucirea

19:46:36 / 04 Decembrie 2016

Scade, creste, asa merg lucrurile

Nu e motiv de panica, daca scade valoarea aurului, scade pentru toate tarile care au rezerve in aur. Daca aruncam un ochi pe curs aur, vedem ca in ultimele 6 luni, pretul per gramul de aur a fost si mai mic decat cel curent.