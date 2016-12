„Rezerva de aur dispare într-un an dacă plătim pensiile”

Banca Naţională a României (BNR) şi-ar cheltui echivalentul rezervei de aur într-un singur an, dacă ar fi obligată să acopere deficitul bugetului de asigurări sociale, iar scăderea rezervelor internaţionale ar limita posibilitatea statului de a se împrumuta, a declarat, ieri, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. „Corecţiile care se doresc evitate acum prin utilizarea rezervei valutare sunt imposibile şi dacă am avea voie. Statul n-ar mai putea să se împrumute, tocmai pentru acoperirea acestor deficite. Numai deficitul bugetului de asigurări sociale este de trei miliarde de euro, adică toată rezerva de aur a României. Acest deficit este structural, nu temporar. Dacă nu-l corectezi, va trebui să plăteşti în fiecare an trei-patru-cinci miliarde euro, pentru că va creşte. Rezerva de aur ar ajunge un singur an”, a spus Isărescu. El a ţinut să arate că interdicţia finanţării deficitului de către banca centrală nu este doar un concept teoretic pe care îl aplică BNR, ci este înscris chiar în Tratatul Uniunii Europene, în care România este membru din 2007. În opinia acestuia, contribuţiile la buget plătite lunar de BNR în 2009, de aproximativ 25 milioane euro, au acoperit cheltuielile cu 150.000 de pensii medii, aceasta fiind maniera „înţeleaptă” de utilizare a rezervelor internaţionale pentru plata pensiilor. „Există o manieră prin care rezervele valutare, fiind principala sursă de câştiguri, ca venituri din fructificare, se duc în plata pensiilor. Dacă discuţia este la nivelul acesta, fără să coborâm nivelul, trebuie să dăm explicaţii. Anul trecut am virat la buget 300 milioane euro, adică 80% din profit. Am virat aproximativ 25 milioane euro pe lună, ca medie, au fost luni când am virat şi 50 milioane euro”, a afirmat Isărescu. BNR avea, la 30 iunie, rezerve internaţionale (valute plus aur) de 34,99 miliarde euro, faţă de 30,85 miliarde euro la finele anului trecut.