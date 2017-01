Rezervări pe internet pentru turismul balnear de pe litoral

Turiştii care doresc să îşi petreacă concediul în Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia sau Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol au acum o variantă extrem de simplă de a-şi face rezervările, întrucît cele două instituţii dispun de site-uri pe internet: www.balnear.net şi www.balnear.eu. De aici turiştii pot afla şi informaţii dintre cele mai diverse: serviciile oferite, informaţii detaliate despre baza de tratament, informaţii despre tipurile de afecţiuni care pot fi tratate, tarife, etc. În plus, tot pe internet, turiştii au posibilitatea să vadă poze din baza de tratament şi din structurile de cazare şi să afle ultimele noutăţi despre cele două sanatorii. Managerul Sanatoriului din Mangalia, doctorul Viorel Oleniuc, susţine că îmbunătăţirea condiţiilor oferite în baza de tratament şi în spaţiile de cazare este principalul motiv pentru care numărul turiştilor a crescut substanţial în acest an. De exemplu, structurile de cazare din Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia sînt rezervate în proporţie de 100% pînă la sfîrşitul anului. Turiştii din Sanatoriul Mangalia au la dispoziţie un club unde pot citi ziare sau pot juca table, rummy sau cărţi, pot bea o cafea sau un suc. În plus, a fost instalată climatizare pe toate secţiile şi a fost înlocuit sistemul de ventilaţie. Conducerea sanatoriului a înţeles că succesul în turism nu poate fi obţinut fără investiţii serioase şi fără ca turiştii care calcă o dată pragul sanatoriului să îşi dorească să revină. Astfel, în acest an, au fost modernizate sala de mese şi recepţia, unde a fost amplasată şi o fîntînă arteziană. Managerul sanatoriului a mai precizat că baza de tratament a fost dotată cu 16 aparate de electroterapie ultramoderne şi cu filtre cu nisip cuarţos, folosite pentru circulaţia apei din bazine. În plus, în cîteva luni, urmează să fie inaugurată şi o secţie de geriatrie şi gerontologie, care va beneficia de dotări de ultimă generaţie. În acelaşi timp, turiştii din sanatoriu vor avea acces, pe timpul sezonului rece, la o piscină cu apă de mare încălzită şi vor putea opta pentru o excursie cu microbuzul în Delta Dunării, în Bulgaria, sau pentru un tur al mînăstirilor dobrogene. Cazarea într-o cameră dublă în Sanatoriul de la Mangalia costă 25 de lei/persoană, iar într-un apartament, 50 de lei/persoană. În ceea ce priveşte Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol, acesta a început în acest an procedura de aliniere la standardele europene, în urmă cu cîteva luni fiind demarate lucrările de modernizare a bazei de tratament. Pînă la începutul lunii august, lucrările erau realizate în proporţie de 65%. Tot în august, sanatoriul a achizitionat 14 aparate de aer condiţionat, care au fost montate în camere şi în sălile de tratament.